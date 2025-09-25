約4か月ぶりのマウンドで1回2K

【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間25日・フェニックス）

ドジャースの佐々木朗希投手が24日（日本時間25日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦の7回に2番手として登板。約4か月ぶりのメジャーのマウンドは救援登板で、1イニングを3者凡退に抑えた。最速は99.8マイル（約160.6キロ）だった。

佐々木は2点リードで迎えた7回から登板。先頭のマッキャンの初球に99.1マイル（約159.4キロ）を計測すると、2球で三塁ゴロに仕留めた。2死で迎えたバルガスにはこの日最速の99.8マイル（約160.6キロ）を投げ込み、最後は99.5マイル（約160.1キロ）で空振り三振。1回13球を投げて2三振を奪い、相手打線を3者凡退に抑えた。

佐々木は5月中旬から右肩インピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしていたが、この日、約4か月ぶりに復帰。試合前、デーブ・ロバーツ監督は「彼は救援陣に入ることになるだろう。3Aの救援陣で投げていたし、本当にいい感じだ」と佐々木の起用法を話していたが、その言葉通りドジャースがリードした終盤で起用された。

佐々木のメジャー登板は、5月9日（同10日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で先発以来、今季9試合目。傘下3Aオクラホマシティの一員として参加した21日（同22日）のタコマ戦に救援登板し、1回を無安打無失点、1奪三振の好投。初めて救援登板した18日（同19日）に続き、2試合連続の無失点で、待望のメジャー復帰を勝ち取った。（Full-Count編集部）