º´¡¹ÌÚÏ¯´õàÊü½ÐÊóÆ»á¤¬³ÈÂç¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÊóÆ»¤¬¸å¤ò¤¿¤¿¤Ê¤¤¡£
¡¡£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¤Ë¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¡×¤¬¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¿·¿Í¤òÊü½Ð¤«¡×¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï±¦¸ª¸Î¾ã¤Ç£µ·î¤ËÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡Ê£É£Ì¡ËÆþ¤ê¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£¸»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤Æ£±¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£·£²¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¿Í±¦ÏÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö£±·î¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡Ø¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¡Ù¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Ï¾Íè¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£Í£Ì£Â¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¶ìÆñ¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡×¤È²òÀâ¡£Æ±¤¸¿·²ÃÆþÁÈ¤Ç£É£Ì¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿£¸·î°Ê¹ß¤Ï²÷Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡Ö¥¹¥Í¥ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÆ¨¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¼¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇË¬¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢±óÀ¬Àè¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹çÎ®¡££²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢µß±ç¤È¤·¤ÆÂÔµ¡¤¹¤ë¡£¤¿¤ÀÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥óÅê¼ê¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤Ëº´¡¹ÌÚ¤È·ÀÌó¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤Ïº£¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹â³Û¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬ËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê·×²è¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ò¤Ò¤½¤«¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº´¡¹ÌÚ¤Ï£±£°·î¤Ë³èÌö¤·¤ÆÈÔ²ó¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈà¤ÎºÍÇ½¤Ï¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÌ¤Íè¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÌ¤Íè¤Ï£¹¤«·îÁ°¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¡¡¡¡