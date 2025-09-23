入社から半年で離職した人はどの職種が多いのでしょうか。エン・ジャパン株式会社（東京都新宿区）が、同社運営の総合求人サイト『エン転職』にて実施した「早期離職」に関する調査によると、「営業系」が最も多いことがわかりました。では、どんな条件・制度、事前情報があれば早期離職しなかったのでしょうか。



【グラフ】早期離職した際の職種は？（調査結果を見る）

調査は、同サイトユーザーの男女2502人を対象として、2025年7月〜8月の期間にインターネットで実施されました。



なお、一般的には入社後3年以内の退職を「早期離職」とすることが多いですが、本調査においては、入社して半年以内に離職することを「早期離職」と定義しています。



まず、「入社して半年以内の”早期離職”の経験」について聞いたところ、31％が「”早期離職”の経験がある」と回答。年代別では、20代が32％、30代が34％、40代以上が30％となり、大きな違いは見られませんでした。



また、「早期離職を後悔したことがある」と答えた人は20%。年代別では20代が27％、30代が21％、40代以上が17％となり、若い年代ほど後悔する傾向が見られました。



「後悔した理由」としては、「転職活動が大変になった」（66％）が最も多く、次いで「希望する再就職が実現できなかった」（35％）、「キャリアアップの機会を失った」（30％）が続きました。



続けて、「早期離職をした際の職種」を教えてもらったところ、「営業系」（22％）や「バックオフィス・事務系」（21％）に回答が集まりました。



「早期離職の理由」としては、「入社前に聞いていた情報と違ったから」（38％）、「ハラスメントに遭ったから」（30％）、「人間関係が悪かったから」（27％）、「社内の雰囲気が悪かったから」（25％）といった回答が上位に並びました。



具体的には「入社前に聞いていたような手厚い教育制度が全くなかった。入社初日に即実践でギャップを感じた」（30代男性）や「入社前に聞いていた年間休日が20日も違い、柔軟な対応がなかった。また、やり取りが全てLINEで不安要素しかなかった」（20代女性）などの声が寄せられています。



では、どのような条件・制度、事前情報があれば早期離職しなかったのでしょうか。この質問に対しては、「事前にネガティブな情報も聞いている」（44％）や「良好な人間関係がある」（43％）のほか、「社内の雰囲気が良い」（38％）という意見も挙げられました。



ちなみに、年収600万円ほどの人材が、6ヵ月で早期離職をした場合の企業の損失額を試算したところ、「640万円」もの損失が発生することがわかりました。



内訳を見ると、最も大きいのは「在籍人件費（在籍期間中に支払った給与・社会保険料など）」で360万円となったほか、「採用費用（人材紹介エージェントへの成功報酬など、採用活動で発生した費用）」（180万円）、「マネジメント費用（退職のマネジメントを行った上司の人件費）」（36万円）となりました。