日清製粉ウェルナが朝から105枚のパンケーキを用意

打ち過ぎて“危うい”のか――。ドジャース・大谷翔平投手と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは22日、大谷が19日（日本時間20日）、20日（同21日）に52号＆53号を放ったことへ恒例の祝福投稿。しかし、公開された画像で“危うさ”も露呈。ファンも「倒れちゃう〜」などと心配している。

大谷は19日（同20日）のジャイアンツ戦で逆転の52号3ランを放ち、チームの3連勝に貢献。その翌日に2戦連発となる53号。本塁打数でリーグトップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に並んだ。

ウェルナは大谷が本塁打を打つたびに本数に応じたパンケーキを積み重ねる「SHO-TOWER」の画像を投稿。毎回、その積み上がった高さやトッピングがファンの間で話題となっている。今回は2本塁打が週末だったこともあり、明けた月曜の午前9時10分から2本塁打分のタワー画像を投稿している。

52号にはチョコレートクリームと刻んだチョコレート。53号には生クリームとカットしたキウイが添えられており「残り6試合……どこまで記録を伸ばせるかドキドキです」と綴っていた。計105枚のパンケーキ写真はインパクト十分だった。

しかし、気になるのは53号の画像。あまりの高さにやや右寄りに傾いているのだ。ファンも注目しており「ヤバイ、傾いてきた」「あと7枚くらいはいけます……ね」「倒れそうでドキドキ」「朝から105枚お疲れ様です」「60枚まで期待」「若干危ないwww」「たくさん打ったことが視覚的に分かりますね」「バットで支えなきゃ！」と“心配”の声が寄せられてた。

ドジャースは21日（日本時間22日）のジャイアンツ戦は1-3で敗れ、大谷もノーアーチに終わった。（Full-Count編集部）