手もみセラピストの音琶麗菜氏が紹介！『寝る前に手をもんだら、夜間頻尿がピタリと止まるセルフケアを解説！効果がなかった人の改善点も！』毎日のルーティンに落とし込むコツ
YouTubeチャンネルで人気を集める手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、『【最新版】寝る前に手をもんだら、夜間頻尿がピタリと止まるセルフケアを解説！効果がなかった人の改善点も！』を公開した。寄せられてきた「最初は効いたのに、だんだん感じにくくなった」という声を受け、最近うまくいかない人に向けた見直しポイントを丁寧に示している。
今回の実演は、就寝前に取り入れやすい手もみセラピーが軸だ。反射区は「膀胱・間脳・前立腺（女性は子宮）」の3つ。押す位置は手のひらや親指の特定部位に集約され、力の向きは垂直、時間は基本7秒を目安とする構成である。押す前には手を温め、保湿クリームや道具で手のひらをほぐしておくと、圧のかかり方を安定させやすいと紹介。
見直しの要は、間脳の反射区だと音琶氏は強調する。ここを押すときは親指の腹に向けてしっかり支点を作り、少しへこむ感覚を捉えることがコツだという。押す秒数については、変化が感じにくい人は10秒へ伸ばす調整案も挙げられた。さらに、複数の不調がある場合は「いちばん気になるテーマを優先」し、反射区を絞って行う方が迷いが減りやすいと述べている。
押す回数の目安は各反射区3～5回、それを1日に3～5回。水分補給を忘れず、良くなってきたと感じても最低2週間、できれば1か月は続けると習慣化しやすいという。押し過ぎや位置のブレを避けるための手の当て方や角度、親指の置き方は、動画の手元映像で確認できる。
本編は、夜間のトイレ回数や睡眠の質に悩む人にとって、日常に取り入れやすい具体的手順が得られるという点で有用な指針となるはずだ。
