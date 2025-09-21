球団公式Xが投稿した「Photo of the Game」にロハスが反応

【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（日本時間21日・ロサンゼルス）

ドジャースは20日（日本時間21日）、本拠地でのジャイアンツ戦に7-5で逆転勝利し、4連勝で地区優勝へのマジックナンバーを「3」とした。大谷翔平投手は「1番・指名打者」で先発出場し、6回にリーグトップに並ぶ2試合連発の53号。試合後、球団公式X（旧ツイッター）は大谷の本塁打シーンを「Photo of the Game」として取り上げた。

1点リードで迎えた6回の第4打席、大谷は右腕ペゲーロの高めに入った99.9マイル（約160キロ）のフォーシームを捉え、左中間スタンドへ53号を放った。打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）、角度33度の一発は、19日（20日）の同戦に続く逆方向弾となり、HR王争いではリーグトップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に並んだ。

逆転勝利から約1時間後、ドジャースは球団公式Xで大谷が53号を放った場面を「Photo of the Game」として投稿。3年連続の本塁打王に近づき、大谷自身が昨季記録した球団＆自己最多54発まであと1本に迫った豪快弾を称えた。

球団が取り上げた1枚にドジャースナインも反応。ミゲル・ロハス内野手は自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新し、「shoheiohtani」の名前と犬の絵文字を添えて「Photo of the Game」の写真を紹介。勝利を引き寄せた大谷の一発を称えていた。（Full-Count編集部）