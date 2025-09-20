「SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025」は9月20日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で午前9時20分から東京予選Aブロックの対局を開始した。

【中継】注目の東京予選Aブロック！（生中継中）

SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦は2021年に新設された棋戦で、ファン投票で選ばれた3人と予選突破者3人がチームを組み、東軍・西軍各6名の棋士が決勝戦を戦う準公式戦だ。

今期の東日本地区は、ファン選出で中村太地八段（37）、羽生善治九段（54）、伊藤匠叡王（22）の出場が決定している。東日本地区1位となった中村八段は、「大変嬉しく思いますし、日々の活動の更なる励みにもなります。昨年は解説者としての東軍応援参加でしたが、本年は東軍の一員として戦力になれるよう精一杯やります」とコメントを発表していた。

今期の東京予選Aブロックには、34人が参加。竜王戦七番勝負で2期連続挑戦者となった佐々木勇気八段（31）、4年連続の“自力出場”を目指す増田康宏八段（27）のほか、ベテラン勢からは丸山忠久九段（55）、深浦康市九段（53）ら各世代の強豪がひしめき合っている。東日本の代表権を“自力”で勝ち取るのは誰か。超早指し戦のスリリングな戦いに注目だ。

◆SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025 ファン投票による選出（東西各3人）、予選（東西各3人）、決勝戦（東西各6人）によって構成される。12月に開催予定の決勝では、個人戦と団体戦のポイント数で優勝チームを決定する。対局は全て持ち時間なし、初手から1手30秒未満で行われる。先手・後手は振り駒で決める。

（ABEMA／将棋チャンネルより）