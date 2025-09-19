Æü¶ä¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ²ÃÂ®¤Ø¡¡ETFÇäµÑ¡Ö100Ç¯°Ê¾åÉ¬Í×¡×
¡¡Æü¶ä¤Ï19Æü¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏ¶âÍ»´ËÏÂ¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤¤Æþ¤ì¤¿¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ò»Ô¾ì¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£2024Ç¯3·î¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¶âÍøÀ¯ºö¤Î²ò½ü°Ê¹ß¡¢ÃÊ³¬Åª¤ÊÍø¾å¤²¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¶âÍ»´ËÏÂ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤¬ÆüËÜ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤¿¤á¡¢À¯ºö¶âÍø¤Ï¸½¹Ô¤Î0.5¡óÄøÅÙ¤Ç°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤á¤¿¡£¶âÍø¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ï5²ñ¹çÏ¢Â³¡£
¡¡Æü¶ä¤ÏÊí²Á¥Ù¡¼¥¹¤ÇÌó37Ãû±ß¤â¤ÎETF¤òÊú¤¨¤ë¡£¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÇäµÑ¤ËÉ¬Í×¤Ê´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ±½ã¤Ë·×»»¤¹¤ì¤Ð100Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£³ô²Á¤Ê¤É»Ô¾ì¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï19Æü¡¢Î®ÄÌ¤¹¤ë³ô¼°¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¼ûµë¤¬´Ë¤à¤È¤Î·üÇ°¤«¤éÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬µÞÍî¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¶ä¤ÏÇ¯´Ö3300²¯±ßÄøÅÙ¤ÎETF¤òÁá¤±¤ì¤ÐÍèÇ¯½é¤á¤´¤í¤«¤éÇä¤ê»Ï¤á¤ë¡£ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¡ÊREIT¡Ë¤âÇ¯´Ö50²¯±ß¤º¤ÄÇäµÑ¤¹¤ë¡£Ç¯´ÖÇäµÑ³Û¤Ï¤¤¤º¤ì¤â»þ²Á¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤Ï»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÇäÇãÂå¶â¤Î0.05¡óÄøÅÙ¡£