»³ËÜÍ³¿¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¡ÖÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¡µ®½Å¤Ê2Ç¯´Ö¡ÄÅÇÏª¤·¤¿°úÂà¤Ø¤Î»×¤¤¡ÖÈá¤·¤¤¡×
¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤È²á¤´¤·¤¿2Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç6²óÅÓÃæ1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¤·¤«¤·ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢12¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü°úÂà¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö°ÎÂç¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤À¤±¤ËÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢½é²ó2»à¤«¤éÏ¢Â³»Íµå¤Ç°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥ë¥É¥ê¥Ã¥¸¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£2²ó2»à¤«¤é°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÌµ¼ºÅÀ¡£1ÈÖ¡¦¥é¥â¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿3²ó¤Ï9µå¤Ç3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡4²ó¤ÏÀèÆ¬¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤ò»Íµå¤Ç½Ð¤·¤¿¤¬¡¢1»à¸å¡¢Êá¼ê¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤¬ÆóÅð¤òÁË»ß¤·¤¿¡£5²ó¤Ï2»à¤«¤é»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤¯¥Ç¥Ð¡¼¥¹¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£6²ó¤ÏÀèÆ¬¥¢¥À¥á¥¹¤Î»Íµå¤ÈÆóÅð¤ÇÌµ»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£5²ó1/3¤òÅê¤²¤Æ1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£ÅÏÊÆ¸å¥ï¡¼¥¹¥È6»Íµå¡¢7Ã¥»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Îº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë»³ËÜ¤Ï¡Ö2Ç¯Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â²¿¤Ë¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤·Ð¸³¡£Â¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤Ï°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤â¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¡¼¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤«°ÎÂç¤ÊÂçÀèÇÚ¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë