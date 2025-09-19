Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢¡È¶¯µ¤¤¹¤®¤ë¡É¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼²Á³Ê¤Ë¤â¡ÖÅöÁ³¤ÎÃÍÃÊ¡×¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¡È¿ÀÆâÍÆ¡É
¡¡²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¤¬12·î¤Ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾ÜºÙ¤¬9·î17Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»²²Ã¤Ë¤Ï¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¸Æ¤Ö¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï--¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿·À¸¡¦ÌÀºÚ¡×¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê!ÏÃÂê¤Î¡È38Ëü5000±ß¡É¤Î¥È¥Ã¥×¥¹
ÌÀºÚ¤Î¡È¶¯µ¤¡É¤Ê²Á³ÊÀßÄê
¡¡2017Ç¯°ÊÍè¡¢Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿Ãæ¿¹¡£12·î23Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡ØChiristmas DINNER SHOW¡Ù¤È¤·¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ¡¢Æ±·î29Æü¤È30Æü¤Ë¤Ï¡ØYear-end DINNER SHOW¡Ù¤È¤·¤Æ¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥ó¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ÎµÙ»ß¤ÈºÆ³«¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¿¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2021Ç¯¤´¤í¤«¤é½ù¡¹¤ËÏª½Ð¤¬Áý¤¨¡¢22Ç¯¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¡£º£Ç¯4·î¤Ë¤ÏÂçÊ¬¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë»²²Ã¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤ÇÃæ¿¹¤µ¤ó¤Î²áµî±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼È¯É½¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡ÆüÄø¤È²ñ¾ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤âÈ¯É½¤Ë¡£Ãæ¿¹¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖºÇÁ°Îó³ÎÌóÀÊ¡×¤¬95,000±ß¡¢¡Ö°ìÈÌÀÊ¡×¤¬90,000±ß¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ê¤Î¤Ç¿©»öÂå¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢3Ëü±ß¤«¤é5Ëü±ß¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡£»²¹Í¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¿¹¤µ¤ó¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥ËÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï55,000±ß¡¢ºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ÎºÇ¹â³Û¤Ï¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤µ¤ó¤Î65,000±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ãæ¿¹¤µ¤ó¤Î²Á³ÊÀßÄê¤Ï¤«¤Ê¤ê¡È¶¯µ¤¡É¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
ÌÀºÚ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÅöÁ³¤ÎÃÍÃÊ¡×
¡¡¤³¤Î²Á³ÊÀßÄê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡¢¤Þ¤¢ÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¡£¤Û¤«¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁê¾ì¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡Õ
¡Ô¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤É9Ëü±ß¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÊ§¤¨¤Ê¤¤¡£½îÌ±¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Õ
¡Ô»ä¤ÏÅÔÆâ¤À¤«¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢±óÀ¬Âå¥×¥é¥¹¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤È¹Í¤¨¤¿¤é·ë¹½¤¹¤ë¤è¤Í¡Ä¡Ä¡Õ
¡¡¹â³Û¤Ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¿¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢
¡ÔÌÀºÚ¤Á¤ã¤ó¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤ì¤Æ¡¢À¸²Î¡¦À¸À¼¤òÊ¹¤±¤ë¤Ê¤é¤ª¶â¤ÏÁ´Á³ÀË¤·¤¯¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é±³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï½¼Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡ÔÃæ¿¹ÌÀºÚ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò´Õ¤ß¤ë¤ÈÅöÁ³¤ÎÃÍÃÊ¡£²ñ¾ì¤ÎÁª¤ÓÊý¤â¤µ¤¹¤¬ÌÀºÚÍÍ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡Õ
¡¡¤È¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£
¡Ö¼¡¤Î³«ºÅ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¯¤éÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤«¤é¤Ï¡Ô9Ëü±ß¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ë¤Û¤¦¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Õ¤Ê¤É¤ÈÎäÀÅ¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â³Û¤Ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Ç¤â²ñ¤¤¤ËÍè¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¶¯µ¤¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ï¡¢Ãæ¿¹¤Î¡Èµ¤¹ç¤¤¡É¤ÎÉ½¤ì¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£