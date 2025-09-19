º£ÅÄ¹Ì»Ê¡¡¥Á¥ç¥³¥×¥éà´Ý´¢¤ê¼Õºáá¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡ÖÄ¹ÅÄ¤ÏÈ¿¾Ê¡£¾¾Èø¤Ï¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬£±£¹Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¤ª¼ªÇÒ¼Ú¡ª¶âÍËÆü¡×¤Ç¡¢¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Î¾¾Èø½Ù¤¬±ê¾åÈ¯¸À¤ò¼Õºá¤·¤¿ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾Èø¤ÏÁêÊý¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡¢£±£°ÆüÇÛ¿®¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥×¥é¤Î¥¦¥é¡×¤Ç¡Ö·ÝÇ½¿Í¤È¤«¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í°Ê³°¡¢£Ó£Î£Ó¤ò¤ä¤ë¤Ê¡×¡ÖÁÇ¿Í¤¬²¿¡¢È¯¿®¤·¤Æ¤ó¤À¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¡£¤³¤ì¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤·¡¢±ê¾å¤·¤¿¡£
¡¡Áû¤®¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½Å¤¯¸«¤¿¤Î¤¬¡¢¾¾Èø¤Ï£±£¸ÆüÇÛ¿®¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡ÖÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ª¤«¤±¤·¤¿Êý¡¢±þ±ç¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤ËËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¡£¤µ¤é¤ËàÏ¢ÂÓÀÕÇ¤á¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ç£²¿Í¤È¤â´Ý´¢¤ê¤Ë¤·¤ÆÈ¿¾Ê¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£ÅÄ¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¥×¥é¤¬´ÝË·¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤Ï¤¤¡Ä¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤µ¤Ì£¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¡Ä¡£ÁÇ¿Í¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤À¤±¤Ç´ÝË·¼ç¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤è¡ª¡¡ÂçÊÑ¤À¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡£ÎÉ¸¶¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤Ê»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤¿¤À¾¾Èø¤¯¤ó¤ÎË·¼ç¤¬¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÈ±¤ÎÌÓ´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¤¨¡£¤¢¤ì¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤¦¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡×¤È¡¢¤â¤È¤â¤ÈÈ±¤ÎÌÓ¤¬Ã»¤¤¾¾Èø¤ò¥¤¥¸¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÄ¹ÅÄ¤ÏÊ¬¤«¤ë¤±¤É¤µ¤¢¡£¤¹¤²¤¨È¿¾Ê´¶¤¢¤ë¤±¤É¡¢¾¾Èø¤Ï¤Ê¤ó¤«¥Ð¥ê¥«¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¡ÊÈ¿¾Ê¤¬¡Ë½Ð¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£