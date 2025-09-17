同点の9回、トライネンが許した3ランにLA放送席が沈黙

【MLB】フィリーズ 9ー6 ドジャース（日本時間17日・ロサンゼルス）

フィリーズの“伏兵”が放った一発にLA放送席が沈黙した。ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地で行われたフィリーズ戦に6-9で逆転負け。同点で迎えた9回、トライネンが9番のマルシャンに浴びた3ランが決勝点となった。まさかの一発に実況も「スタンドイン……冗談だろ」と悲痛なコメントを届けた。

大谷翔平投手の2年連続50号などで同点に追いついた直後の9回、6番手のトライネンが良い流れを生かすことができなかった。簡単に2死を奪うも、二塁打と敬遠で一、二塁にされると、9番のマルシャンに146キロのカットボールを捉えられ勝ち越し3ラン。試合前時点で打率.194、1本塁打、メジャー4年間でも6本塁打の“伏兵”の一発に、実況のジョー・デービス氏は「鋭い打球が右翼へ！ 深い！ ラバーの上部を跳ね返り、スタンドイン……冗談だろ」と思わず本音を漏らした。

解説のジェシカ・メンドーサ氏が「シーズン僅か2本目です……」と伝えると、デービス氏が「そしてメジャーでは僅か（通算）7本目です……」と補足し放送席は沈黙に包まれた。リプレー映像を確認したデービス氏じゃ「数インチ短く、左に行っていれば本塁打ではなかったです。でもそれが現実です……まずいです……」と数インチの“不運”を嘆いた。

今季13度目の先発マウンドにあがった大谷が、5回68球を投げ、5奪三振1四球、無安打無失点の好投を披露するも課題のリリーフ陣が炎上。大谷の2勝目は消滅し、フィリーズに連夜の逆転負けを喫し、改めてドジャースの“弱点”が浮き彫りとなった。（Full-Count編集部）