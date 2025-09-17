双子妊娠中の中川翔子、出産を控え入院報告「がんばるぞー！いよいよだー！」 35週すぎの体重も明かす
タレントの中川翔子（40）が17日、自身のを更新。出産を控え、入院したことを明かした。
【写真あり】似てる？中川翔子が公開した、父・勝彦さんの写真の数々
中川は「ヴァーーーーついに入院になってしまった！」と書き出すと、「双子35wすぎまで入院しないでいられただけありがたかったのだけどいよいよなんだなー！産むまでこのまま入院みたいです！ひええ」と心境をつづった。
また同日に父・中川勝彦さんの31回目の命日を迎えたことから「不安だけど父の命日の日に入院となったのも守られてるって思うことにします家でなにかあったら怖いしそろそろ限界だったしね」と記した。
そして現在の双子の体重について「ふたりで5キロ近くまで育ってくれてげんきです 出来るだけ頑張って37週めざしたいなぁ」と明かし「がんばるぞー！いよいよだー！」と言葉に力を込めた。
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。出産は計画帝王切開にするとも明かしている。
