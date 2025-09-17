ドジャースは6回、一気に6点を失った

【MLB】フィリーズ 9ー6 ドジャース（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地・フィリーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発登板し、5回無安打無失点の好投を披露した。球数は68球だったが、6回のマウンドには姿を見せなかった。チームは4-0でリードしていたが、救援陣が6回に6点を失って一気に逆転された。

2番手でマウンドに上がったジャスティン・ロブレスキー投手が1死から4連打を浴びて2点を失うと、1死二、三塁の場面でマーシュに逆転3ランを浴びた。3番手のエドガルド・エンリケス投手も2死からケプラーにソロを許し、6回に6点を失った。8回に一時は同点に追いつくも、9回にブレイク・トライネン投手が3点を失って、黒星を喫した。

ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」の公式X（旧ツイッター）では「投手交代を行うデーブ・ロバーツ監督に対してブーイングの嵐が鳴り響いている」と場内の様子を投稿。この投稿を確認したファンからは「全てロバーツ監督の責任」「オオタニを上位打線まで投げさせればよかったのに」「また彼がやりやがった」などの意見が飛んでいた。

さらに、ロバーツ監督の采配を疑問視する声もあり「彼は考えすぎだ」「マネジメントができていない」「オオタニにリミットをかける意味が分からない」「ショウヘイを降板させるとかばかげている」「もっと彼らにブーイングを浴びさせないと」「もうパドレスに地区優勝を譲ったら？」など“呆れ”のコメントも目立っていた。（Full-Count編集部）