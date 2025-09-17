新型iPhoneが発売決定！ 一番安いモデルでも「13万円」近くするようですが、できるだけ安く買い替える方法はありますか？

最新のiphone17の価格は12万9800円から！

今年の新型iPhoneは、標準モデル（iPhone17）が税込み12万9800円から販売されます。価格はキャリアによって異なり、その内訳は表1のとおりです。

表1

iphone17 iphone17pro Apple Store 12万9800円 17万9800円 ソフトバンク 15万9840円 21万9600円 docomo 15万2900円 21万4940円 au 15万2900円 21万4900円 楽天 14万6800円 20万7900円

※筆者作成

大手4キャリアで購入する場合は楽天モバイルが最も安くなりますが、Apple Storeで販売されているSIMフリー版のほうがさらに安く購入できることが分かります。



直販・キャリア・返却型で総負担はいくら変わる？ 割引サービスと下取りルールも踏まえた判断基準

Apple Storeで販売されるSIMフリー端末は、複雑なサービス設定がないため価格が分かりやすいのが特徴です。さらにApple Trade In（下取り）を利用すれば、より安く購入できます。

一方、キャリアでは端末購入プログラムやMNP還元など、さまざまな割引を受けられます。複雑な内容を理解する必要はありますが、購入価格を大幅に抑えることが可能です。例えばソフトバンクの「新トクするサポート＋」では、25ヶ月目に端末を返却すると、iPhone17の支払総額は実質3万1960円となります。

ただし、返却時の端末の損傷や途中解約による精算次第では、総負担額が増える場合がある点に注意が必要です。



iphone17の購入費用を抑えるための実戦策

購入費用を抑えるための実践策をご紹介します。まずは下取りの活用です。Apple公式のTrade Inはワンストップで使いやすい一方、額は相場次第でしょう。複数社の見積もりと比べ、上振れを狙うといいでしょう。

また、乗り換え（MNP）特典を利用するのも方法の一つです。オンラインショップでの購入時にMNP特典として1万円弱の割引が適用されることもあるようです。

新作発表直後は、直販・量販・キャリアで旧世代端末の価格改定やキャンペーンが発生することがあるようです。型落ち商品でも気にならない方にとって、比較的新しいiPhoneが安い価格で手に入るため、おすすめの方法といえます。



まとめ

iphone最安モデルが約13万円という時代でも、割引や下取りを活用すれば購入費用を抑えられるでしょう。まずは直販の素価格を起点に、キャリアのプログラムや割引キャンペーン適用後の実質額比較し、そのうえで、自分の使い方（長期保有か短期回転か）に最適な買い方を選べば、最新のiphoneをできるだけ安く購入できるでしょう。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー