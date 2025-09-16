この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「人生は常に最適化されている」で、脳科学者の茂木健一郎氏が自身の独自の“最適化”論について熱く語った。茂木氏は、「世の中には、サボってるとかさ、もったいないなっていうケースってあると思うんですよ」と、どんな人でも「本当はもっとできるのに」と自身の生き方や他人に対して感じるジレンマを指摘。その上で、「でもね、おそらく最適化されてるんだよ、常にね」と見解を述べた。



たとえば引きこもりについて、「引きこもりもったいないよって余計なことを言う人もいるかもしれないけど、でも引きこもりって何かが最適化されてるんだよね」と説明。他人と距離を取ることや自分の時間を大切にすること、その人なりの“最適解”があるとし、価値観の多様性に理解を呼びかけた。さらに「小学生とか中学生が明日定期試験なのにゲームやっちゃったりするじゃん。…でも、ゲームを楽しむってことは最適化されてるわけじゃん」と、一般的には“無駄”や“失敗”と見なされる行動も、実は異なる文脈では最適化の一種であると述べている。



茂木氏は「自然法則って常に最適化されてて…物理的な視点から言うと、運動ってのは何かが最適化されてるわけ」と解説し、物理現象と人生の選択を重ね合わせた。「一見、ちょっとある基準から見たら、まあ、ダメなパフォーマンスをしてるとするじゃん。でも、これはこの人はこの人で何らかの最適化を行われてるんだなって思うと、人の多様性を捉えることができるし、個性を捉えることができる」と、多様な個性や現状に敬意を持つ姿勢を強調した。



動画の締めくくりとして、茂木氏は「人生って結局どんなときも、最適化されてるんだって思うことが…自分も他人も、可能性を考えるとともに、現状に対するリスペクトを持つっていう意味の上では大事なことなんだろう」と語り、「人生はいつも最適化されてるんだなっていうふうに、私は思います」と自身の考えを再度力強く訴え、動画を結んだ。