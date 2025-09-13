»øU-18¡¢½é¤ÎÁ´¾¡Í¥¾¡¤Ë²¦¼ê¡¡¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤Áê¼ê¤ËÂç¾¡¡Ä14Æü¤ËÊÆ¹ñÀï¤Ø
2²ó¤Þ¤Ç¤Ë9ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¤Ç½é¤ÎÁ´¾¡Í¥¾¡¤Ø²¦¼ê
¡¡U-18ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï13Æü¡¢²Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè32²ó WBSC U-18 Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¦¥ó¥ÉºÇ½ªÀï¤Ç¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÁ´¾¡¤Ç14Æü¤Î·è¾¡Àï¤ËÎ×¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢2»àÆóÎÝ¤«¤é4ÈÖ¤Î°¤ÉôÍÕÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤¬º¸Ãæ´Ö¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ë5ÈÖ¤ÎÔüÂ¼Î¿ÂçÆâÌî¼ê¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë¤âÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·2-0¤Ë¡£2²ó¤Ë¤â1»àËþÎÝ¤«¤é¥ï¥¤¥ë¥É¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢Æ£¿¹³¤ÅÍÊá¼ê¡ÊÌÀÆÁµÁ½Î¡Ë¤¬Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É7ÅÀ¤òÃ¥¤¤9¡Ý0¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿²¼½Å¸¿µÅê¼ê¡Ê·òÂç¹âºê¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬ÃÂÀ¸Æü¡£»î¹çÁ°¤«¤é¥Ê¥¤¥ó¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ìÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤ÂÇÀþ¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º3²ó2°ÂÂÇ2Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£2ÈÖ¼ê¤ÎÄÔÎ°º»ÆâÌî¼ê¡ÊÍúÀµ¼Ò¡Ë¤âÈ¿·â¤òµö¤µ¤º¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¾¡ÇÔ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢14Æü¤Î·è¾¡Àï¤Ë¿Ê¤á¤ë»øU-18ÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ê¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£14Æü¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤ÎÄº¾å·èÀï¡£½é¤Î2Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ½é¤ÎÁ´¾¡Í¥¾¡¤Ø¤¢¤È¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë