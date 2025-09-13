¥É·³¥¹¥ß¥¹¤Ï¡Ö¤Þ¤À100¡ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡¡ÀºÌ©¸¡ºº¤Ë°Û¾ï¤Ê¤·¤â¡Ä»Ø´ø´±¡¢·ç¾ìÍýÍ³¤òÀâÌÀ
¥¹¥ß¥¹¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Î¼éÈ÷Ãæ¤ËÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤¿
¡ÚMLB¡Û¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¦¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤òÁ°¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¤Î¡È¸½¾õ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤ÀÄË¤ß¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥ß¥¹¤Ï3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Î¼éÈ÷Ãæ¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤¬±¦¼ê¤ËÄ¾·â¡£Éé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¤Ë¤ÏÆþ¤é¤º¡¢9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤ËÀèÈ¯Éüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢10Æü¡ÊÆ±11Æü¡Ë¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï³«»Ï1Ê¬Á°¤Ë±¦¼êÄË¤Î¤¿¤á¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤ÏÀºÌ©¸¡ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊMRI¤ò¡Ë¤¢¤¢¡¢»£¤Ã¤¿¤è¡£²èÁü¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡Ê°Û¾ï¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Öº£Ìë¤Î»î¹ç¤Ç¡Ê¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¡Ë½Ð¾ì¼«ÂÎ¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢ÌÀÆü¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¤ËÆü¤ËÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À100¡ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë¤Ïµ¯ÍÑ¤¹¤ë½àÈ÷¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¿¤ÀÌäÂê¤Ï¡¢¤â¤·º£Ìë¡¢Èà¤òÊá¼ê¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¾õÂÖ¤¬¸åÂà¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤³¤½²æ¡¹¤¬·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡×¤È½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë