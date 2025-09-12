ÂçÃ«Ä¶¤¨1185²¯±ß³ÍÆÀ¤â¡ÄÀäË¾Åª¤ÊÍ¥¾¡¡¡¶âËþ·³ÃÄ¤ò½±¤Ã¤¿¡È°Ì´¡É¤¬¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¡×
Á°È¾Àï¤Ï¼ó°Ì¤Ë0.5Gº¹¡Ä¸åÈ¾Àï¤Ï¾¡Î¨.429¤È¼ºÂ®
¡¡Éâ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¥á¥Ã¥Ä¤Ï11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë4-6¤ÇÇÔ¤ì¡¢4Àï4ÇÔ¤Î¥¹¥¤¡¼¥×Éé¤±¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï6Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥ÉÏÈ¤â¤¦¤«¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£Å¾ÍîÂ³¤¯¡È¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¡É¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¤ÈNY¥Õ¥¡¥ó¤âÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç6¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µÕÅ¾¤Ç¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶èÀ©ÇÆ¤Ë¤ÏºÇÄã¤Ç¤â¾¡¤Á±Û¤·¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âè1Àï¤ò0-1¤ÇÍî¤È¤¹¤È¡¢Âè2¡¦3Àï¤Ï3-9¡¢3-11¤ÈÂçÎÌ¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½é²ó¤Ë4ÆÀÅÀ¤È¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÈ¿·â¤òµö¤·¡¢6²ó¤Ë¤Ï¥Ï¥ê¥½¥ó¡¦¥Ù¥¤¥À¡¼³°Ìî¼ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤Ê¤É¤Ç3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤â½é²ó°Ê¹ß¤Ï¥¼¥í¤òÊÂ¤Ù¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤«¤é¤³¤ì¤Ç6Ï¢ÇÔ¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤Îº¹¤¬10¥²¡¼¥à¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É4°Ì¤Î¥ì¥Ã¥º¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë1.5º¹¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤â3º¹¤È¤«¤Ê¤êÇ÷¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µå³¦¶þ»Ø¤Î»ñ»º²È¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥³¡¼¥¨¥ó»á¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÏÄ¶Âç·¿Êä¶¯¤òÅ¸³«¡£ºò¥ª¥Õ¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò¾å²ó¤ëÎòÂåºÇ¹â³Û¤Î15Ç¯Áí³Û7²¯6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1134²¯±ß¡Ë¤ÇÅ·ºÍ¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡£Á°È¾Àï¤Ï55¾¡42ÇÔ¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë0.5¥²¡¼¥àº¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾Àï¤Ï¾¡Î¨.429¤ÈÂç¼ºÂ®¡£³«ËëÁ°¤Î¥Á¡¼¥àÁíÇ¯Êð3²¯3700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó496²¯±ß¡Ë¤Ï30µåÃÄÃæ2°Ì¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åê»ñ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡ÇÔ¤ËÄ¾·ë¤·¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î¼ºÂ®¤ËNY¥Õ¥¡¥ó¤â¤¿¤áÂ©¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¶â¤«¤±¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤¹¤é¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤Ê¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Ë¤âÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´ÆÆÄ¤ò¥¯¥Ó¤Ë¡×¡Ö´ÆÆÄ¤â¥Õ¥í¥ó¥È¤â¥ª¡¼¥Ê¡¼¤âÁª¼ê¤â¥À¥á¤À¡×¤Ê¤É¤È¼º°Õ¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥á¥Ã¥Ä¤Ï¤³¤³¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë