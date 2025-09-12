隠し子騒動により活動休止していた5人組ユーチューバー「ESPOIR TRIBE」（エスポワールトライブ）のはんくん（29）が12日までにグループのYouTubeチャンネルに出演。卒業を発表した。

はんくんは「今回、自分の軽率な行動によりたくさんの方にご迷惑をおかけしてしまいました。本当に申し訳ございません」と頭を下げて謝罪。「この件については相手の方としっかりと話し合いを行って当事者間で円満に解決しています。そして今後はお互いにこのことについて、公の場で話さないということで合意しております」と説明し、「なので、これ以上、詳しいことはお話できませんが、どうかご理解いただければと思います」と話した。

その上で「エスポワールトライブを卒業することにしました」と発表。当初、脱退を考えていた際にメンバーから「本当にYouTube辞めて後悔しないのか」「急いで決めなくていいんじゃない」と声をかけられていたという。「半年間、自分自身を見つめ直す時間をもらってました。で、その中で色々考えたんですけれども、やっぱり迷惑をかけた責任をちゃんと取るべきだと思って、今回けじめとして卒業することを決めました」と経緯を説明し、「ここまで支えてくれたファンの皆様、突然のご報告になってしまってごめんなさい。みんなのあったかい応援があったからこそ本当にここまで頑張ってこれました。心から感謝してます。本当にありがとうございました」と感謝を述べた。

はんくんは昨年8月、男女3人組ユーチューバー「ばんばんざい」の当時メンバーだった「るな」こと森元流那（22）と結婚。同年12月に第1子妊娠を発表していた。

隠し子騒動をめぐっては、暴露系配信者によって情報がネット上で拡散されていた。1月に自身のX（旧ツイッター）で「投稿内容に記載されている出来事は、約11年前のことであり、概ね事実です」と認め、「当時、双方の両親を介し、お別れをする形となりました。お別れの理由については、特定の事実がございましたが、相手方の名誉を損なう可能性があるため、詳細は伏せさせていただきます」とした上で「その際、私から相手方の父親に別れの相談をしたところ、『そのような事実があるのであれば、養育費などは不要であり、今後関わらなくてよい』とのお言葉をいただきました」と告白。「その後、私の父親から相手方の父親へ連絡をし、『対応が決まり次第、こちらから連絡する』と伝えられましたが、相手方からの連絡はなく、その後一切関わらずに過ごしておりました。上記の件につきましては、家族・関係者にも以前から相談しており、私と事務所で話し合いを進めておりました」と説明し、「今後は、子供の事情を考慮し、公での発信は控えさせていただきます」としていた。