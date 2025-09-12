シーズン100打点は自身4度目…打率＆OPSはメジャー1位

■タイガース ー ヤンキース（12日・ニューヨーク）



ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が11日（日本時間12日）、本拠地で行われたタイガース戦で2打席連発の46号を放った。通算361本塁打とし、ジョー・ディマジオに並び球団歴代4位タイに浮上した。今季100打点とし、自身4度目の大台に乗せた。

「2番・右翼」で先発したジャッジは、初回1死走者なし、フルカウントから左腕ホルトンの低めのカッターを捉えた。打球は瞬く間に左中間フェンスを越える今季45号となった。この日来場していたドナルド・トランプ大統領もスタンドから拍手を送った。

さらに先頭で迎えた3回の第2打席、カウント1-0から右腕ジプソン＝ロングの内角フォーシームを一閃。打球速度114.9マイル（約184.91キロ）、飛距離434フィート（約132.28メートル）、角度32度で再び左中間スタンドへ46号を叩き込んだ。千両役者の活躍にニューヨークが揺れた。

今季は故障離脱に加え、マリナーズのカル・ローリー捕手が53本塁打を放つなど記録的な打棒を見せており、4度目の本塁打王は厳しい状況にある。それでも、第2打席を終えて打率.322とOPS1.112はメジャートップと圧倒的な成績を残している。（Full-Count編集部）