今季は11試合で防御率1.04も…制球難でWHIP1.38

【MLB】ドジャース 9ー0 ロッキーズ（日本時間11日・ロサンゼルス）

ドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地のロッキーズ戦に9-0で快勝し、4連勝を決めた。投打が噛み合った展開だったが、2番手のマイケル・コペック投手は1死から3連続で四球。持ち味の球速が出ず、不安を残す内容となった。

先発のブレイク・スネル投手が6回11奪三振、無失点という快投の後を受け、4点リードの7回から登板。先頭のトーバーを遊ゴロに仕留めたものの、その後は3人連続で四球を与え、満塁のピンチを招いて交代。3番手のアレックス・ベシア投手が連続三振を奪ってピンチを脱したが、ドジャースの不安なブルペンを物語るような場面だった。

6月から膝の故障で2か月離脱し、今月1日（同2日）に負傷者リスト（IL）から復帰したばかり。この日は最速は99.7マイル（約160.5キロ）だったが、平均は96.3マイル（約155キロ）。昨季は平均98.7マイル（約158.8キロ）を出していただけに、本調子とは言えない球速だった。

ドジャースの投手陣は負傷者が相次いでおり、チーム最多21セーブを挙げているタナー・スコット投手も不安定な投球が目立つ。SNSでも「なにしてんのコペック」「ストライクすら入らないのは厳しいかな？」「ノーコンすぎる」「もう見ていられないよ」「おい！ おい！」「全然スピード出てなかったけどなんかあったん」「もうだめやろ」「いやコペックは本来連続四球後も100マイルオラオラするタイプなんや」「コペックストレートあんなもんやっけ？」など、不安の声が相次いだ。（Full-Count編集部）