普通のインナーより断然こっち！【GU】大人の垢抜け♡「秋っぽキャミ」

暑さは続くけど、そろそろおしゃれの秋支度をはじめたい！ そんな時に頼れそうなのが【GU（ジーユー）】の「秋っぽキャミ」。ふわふわ素材やベロアの質感で季節感を演出でき、カップ付きだから下着を気にせずラクに着られそう。大人の装いがぐっと垢抜けて、定番コーデに新鮮さをプラスしてくれそうなので、ぜひチェックして。

大人にちょうどいい華やぎを添えるベロアキャミ

【GU】「ブラフィールクロップドベロアキャミソール」\1,290（税込）

秋冬らしい艶をまとうベロア素材は、今シーズンの注目トレンド。そのベロアを取り入れたこちらのキャミソールは、胸元にダーツを施したアップデート仕様で、美しいシルエットが期待できます。細めストラップが華奢さを引き立て、一枚で着るのはもちろん、ジャケットやカーデのインナーに合わせても大人っぽく決まりそう。流行色のダークブラウンほか、ピンクなど全4色展開。

シンプルコーデの物足りなさを解消！

ベロアキャミの上品な艶感を主役にした、大人カジュアルコーデ。ナチュラルカラーを選べばジーンズのラフさにほどよい華やぎが加わり、シンプルなワンツーコーデも新鮮に見えそうです。シアーカーデを重ねることで軽やかさを保ちつつ、ダークトーンの小物で引き締めれば秋らしいムードが完成。

ふわっとした質感がコーデにリッチ感を添えてくれそう

【GU】「ブラフィールクロップドフェザーキャミソール」\1,990（税込）

秋らしい素材感で旬のレイヤードを楽しめそうなキャミソール。ふわっとした表面感が、シンプルなトップスやジャケットのインナーに合わせるだけで着こなしをリッチに見せてくれそうです。華奢な細ストラップもアクセントになり、大人のスタイリングに抜けと女性らしさをプラス。ベージュ、ダークグレー、オフホワイトと、使い勝手のよさそうな全3色展開。

きれいめコーデに奥行きを

ふわっとした素材のキャミをインナーに仕込むことで、ジャケット × スカートのきれいめコーデが一気に華やかに。素材感が、ワントーンベースの着こなしに奥行きをプラスしています。ブラウンのバッグやパンプスで仕上げれば、秋らしいムードが完成。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K