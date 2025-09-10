2025年9月10日（水）から9月16日（火）まで、『大丸札幌店』にて、日本最大規模の味噌だけの特別ポップアップイベント『ニッポン味噌道中 in SAPPORO』が開催されています。

画像：株式会社ドットミソ

全国から11蔵以上の味噌蔵や生産者が参加し、30種類以上の商品が一堂に集結。

100年以上続く蔵元が仕込む木桶熟成味噌や、幻の製法『味噌玉造り』の味噌、革新的な味を表現する若手生産者の味噌など、“味噌の祭典”と呼ぶにふさわしい特別なラインナップが展開されています。

開催中の江別 蔦屋書店 での様子 画像：株式会社ドットミソ

【出展予定の味噌蔵・ブランド（敬称略・五十音順）】

井伊商店（愛媛県宇和島市）

大源味噌（大阪府大阪市）

ヱビス味噌醸造元（福岡県飯塚市）

加藤兵太郎商店（神奈川県小田原市）

知多コーラ（愛知県知多郡）

ドットミソ（東京都渋谷区）

新田醸造（長野県埴科郡）

発酵食Lab（鹿児島県いちき串木野市）

浜口水産（沖縄県宮古島市）

萬年屋（長野県松本市）

三浦醸造（徳島県阿波市） 他

画像：株式会社ドットミソ

『ニッポン味噌道中 in SAPPORO』に出店の味噌はすべて200g前後のてのひらサイズ。現代のライフスタイルに合わせ、少量から選べる新しい味噌のスタイルを提案。若い世代や一人暮らし層でも気軽に購入・食べ比べでき、味噌を日常に取り入れやすくなりますね！

開催中の江別 蔦屋書店 での様子 画像：株式会社ドットミソ

味噌を使ったクラフトコーラや、味噌をモチーフにしたアクセサリーなど、味噌の新しい魅力を伝えるユニークな取り組みにも注目です！

詳細情報

ニッポン味噌道中 in SAPPORO

開催期間：2025年9月10日（水）～9月16日（火）

開催時間：10:00～20:00

開催場所：大丸札幌店

北海道Likers編集部のひとこと

『大丸札幌店』に全国各地から味噌が集結！ さまざまな味噌がずらりと並んでいるので、きっとお気に入りが見つかるはず！

本イベントは2024年に『江別蔦屋書店』で初開催され、現在も『ニッポン味噌道中 in EBETSU vol.2』が『江別蔦屋書店』で2025年9月30日まで開催中です。

『江別蔦屋書店』では、全国から味噌蔵の女将さんが来て味噌蔵ならではの秘伝のテクニックなどを教えてくれるイベントなども開催されます！ お腹も満たされるワークショップもあるので、こちらもぜひチェックしてみてくださいね！

文／北海道Likers

