今季の阪神は確かに強かった。強かったが、それにしたって、だ。プロ野球史上最速優勝はつまり、それだけセ・リーグ5球団がだらしなかった証拠。優勝が決定した時点でリーグの貯金は78勝45敗3分けの阪神が独り占めで、2位の巨人以下がすべて勝率5割以下の借金生活という前代未聞の惨状である。

昨9日の広島戦に勝った巨人がなんとか借金を返済したものの、複数のOBが「借金チームのCS進出は認めるな」「今季はCS廃止」と声を上げるのも、むべなるかな。ファンの間でも、早々とペナントレースの灯を消したセ5球団に対する不満の声は大きく、SNS上には《藤川以外の無能監督は全員クビ！》との投稿も散見されたほどだ。

実際、24もの借金を抱えて最下位に低迷するヤクルト・高津臣吾監督（56）の今季限りでの退任が決定。就任1年目の中日・井上一樹監督（54）を除く他の3監督の首筋も寒くなっているともっぱらだ。

■野村監督の再登板が浮上する広島

「就任3年目の広島・新井貴浩監督（48）はファンから突き上げられている。阪神が優勝を決めた7日には、試合前のメンバー表交換の際に新井監督が藤川監督に『おめでとう』と声をかけたとSNS上で騒ぎになった。真偽はともかく、今季の阪神戦は6勝17敗と虎の独走に大きく貢献したことで、《ハナから勝つ気がない》《新井は阪神のスパイだ》と散々な言われよう。それだけ、不満をため込んでいるファンがいるということです」（マスコミ関係者）

新井監督は就任3年目で9日現在、3位のDeNAに5ゲーム差の5位。CS進出の可能性を残してはいる。1年目は2位に躍進。昨季は8月終了時に首位に立った。が、9月に歴史的失速で巨人に逆転を許し、最終的には4位でAクラス入りすら逃したことで、評価は分かれているという。

「選手に寄り添う兄貴分的な新井監督の就任でチームの雰囲気がいい方向に変わったのは事実ですが、それとチームが勝てるかどうかは別というシビアな声もある。

広島の監督の契約年数は基本的に5年を一区切りとされていますが、前任の佐々岡監督は優勝争いに絡めず3年で退任。新井監督も契約上は1年契約を更新する形です。退任となれば、OBで元監督の野村謙二郎氏が浮上する。在任5年で3位止まりだったものの、その後の緒方監督時代にチームは2016年から3連覇。その礎をつくったと評価されています」（前出のマスコミ関係者）

長期政権の弊害が表出するDeNA

DeNA・三浦大輔監督（51）も正念場だ。今季が就任5年目。昨年、シーズン3位からCSを突破し、日本シリーズを制覇した。横浜市内で行ったパレードに集まったファンは実に約30万人。方々から「来年はリーグ優勝！」との声が飛び、三浦監督も「来季こそは」と1998年以来のリーグ制覇を誓ったが……。

「21年の就任以降、1年目の6位を除いてすべてAクラス入り。補強はもちろん、コーチの人事や一、二軍の選手入れ替えも球団主導で行われる特殊なチームにあって、フロントと折り合いをつけながら現場をマネジメントできるのは三浦監督以外にいない。

だからこそ、5年の長期政権に至っているのだが、阪神、巨人と遜色のない戦力を持ちながら、勝ち切れないのもまた確か。マンネリ化も指摘されている。ラミレス前監督の復帰や、OBでもある谷繁元信元中日監督らの名前が後任として取り沙汰され始めています」（球団OB）

「松井監督」が既成事実化する巨人

そして、阿部巨人だ。大方のリーグ連覇の予想を裏切り、勝率5割前後をウロチョロするのが精いっぱい。特に阪神戦は7勝17敗と一方的で、阪神独走の立役者となってしまった。昨季の就任1年目Vでもてはやされた阿部慎之助監督（46）の手腕にも疑問符がつくようになった上、その座を脅かす超がつく強力なライバルまで現れた。

「6月3日に長嶋茂雄終身名誉監督が亡くなってからというもの、ゴジラ松井（秀喜氏）の監督就任が既定路線のように語られるようになってしまった。阿部監督には気の毒だが、“長嶋さんの遺言”“ジャイアンツの未来に関わっても不思議はない”という言葉が独り歩きし、読売も球団も松井監督誕生を現実のものとして考えるようになったともっぱらです。

阿部監督の契約は3年。来年まで指揮を執るのは間違いありませんが、来季もV逸すれば、一気に松井監督が誕生する雰囲気。阿部監督は昨季の優勝で事実上の全権となったものの、自らが強く望んで獲得した甲斐拓也や田中将大が思うように活躍せず、これも強く希望して引き入れた高校（安田学園）の先輩でもある橋上秀樹作戦戦略コーチも成果を出せなかった。対阪神戦の借金10という大惨敗も含めて、今季の敗戦は印象が悪すぎます」（巨人OB）

CSに進出しても、阪神に苦戦するのは必至。藤川球児監督が残した圧倒的な結果によって、阿部監督はたった1年で崖っぷちに追い込まれることになってしまった。

