フリーアナウンサーで女優の田中みな実（38）が9日に放送されたTBS「有田哲平とコスられない街」（後10・00）に出演。温浴施設で身バレした際の出来事を振り返った。

同番組は通常深夜0時48分から放送だが、今回はスペシャルとして午後10時からの放送となった。スペシャル放送のゲストとして俳優の沢村一樹と田中の2人が登場。訪れた街は沢村が36年前に住んでいたという東京・中野。

“幻のオムライス”を求めて訪れたお店で、お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇から「田中さんが幸せな時ってあるんですか?」と聞かれ「幸せな時ないって思ってますか?」と驚いた。吉村は「なさそう…何かずっと仕事とか」と印象を伝えた。

これに有田哲平が「例えばみんなでさ、行くかどうか分かんないけど、温浴施設みたいなとこに行った時に、オバちゃんとかが“良い体!”みたいな。その時“よっしゃ!”って思う?」と幸せに感じるのか聞いたが、田中は「いや、思わないです」と笑って否定した。

田中は「一時期、品川に温泉みたいなのがあって、そこに通ってた」と明かしつつ「入ってる時に10代の女の子がお母さんに“絶対そう!”って言って、お母さんと一緒に見に来ちゃって」とバレてしまった時があったという。

そのため「ちょっと2人が水風呂の方に行きかけた瞬間に、ダッシュで上がって」とその場を急いで離れた。さらに「で、その時は冬だったんで、ダウンをパッて着て。裸に」とダウンだけを着た状態で「そのままタクシー乗って帰りました」と振り返った。

これには有田、沢村、吉村も「えぇっ!?」と驚き、田中は「脱衣所に来られても嫌だから」と着替える時間を省いた理由を明かした。