大谷は6回の第3打席でフルカウントから四球で出塁も…

【MLB】ドジャース 3ー1 ロッキーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。6回の第3打席は四球で出塁し、その後の同点劇の呼び水となった。もっとも、ロッキーズ放送局は大谷の打席で起きた“誤審”に「wow」と納得ができなかったようだ。

0-1で迎えた6回、ドジャースは先頭のロートベットが四球で出塁し、大谷に打席が回った。すると、好投していたドーランダーが突如、足を気にする素振りを見せ、トレーナーが駆け寄って交代。メヒアがマウンドに上がった。カウント1-1からの3球目、メヒアは96.2マイル（約154.8キロ）のフォーシームを外角低めに投じた。

MLBの試合中継で表示されるストライクゾーンや、MLB公式サイトのピッチチャートではストライクゾーンの枠内に完全に収まっていたものの、球審の判定が上がらずボールとなった。すると、ロッキーズ放送局「Rockies TV」では「oh, wow……」と判定に納得がいかない様子。「ハンター・グッドマンを見ると、角が立たないように審判に（投球の）コースを聞いてるのがわかります。要するに『あれはストライクだろ！』ってところでしょうね」と気持ちを慮った。

「オオタニのような選手との対戦で、ああいうことが起きると投手の考え方も変わってくる。2ボール1ストライクになるか、1ボール2ストライクになるかというわけですから」と、1球に泣いたメヒアに同情した。最終的に大谷はフルカウントから四球で出塁。その後、フリーマンが同点打を放って試合を振り出しに戻している。

ドジャースはその後、8回に大谷の二塁打などで好機を作り、ムーキー・ベッツ内野手が勝ち越し2点適時打。3-1で2連勝を飾った。（Full-Count編集部）