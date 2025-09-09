「45歳定年制」、「嫌なら辞めろ、いるなら従え」…中国社会を支配する「創業者トップダウン」の驚くべき実態

中国人は何を考え、どう行動するのか？

講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。

本記事では、〈なぜ、中国人による「大学入試やTOEICのカンニング」、「オリンピックでのドーピング」が横行するのか？〉にひきつづき、中国のトップダウン社会についてくわしく見ていきます。

※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

即断即決のトップダウン

中国社会は、どんな組織であれトップが「総取り」する社会である。日本的な発想に立てば、もっと「権限」や「果実」を下にも委譲すればよいのにと思うが、そうはなっていない。

その理由は、やはり前述のように、中国が日本とは比較にならないハイリスク社会であることと関連する。

中国大陸で農耕社会を築いていると、24時間365日、周囲のどこから敵に襲われるか知れない。そうした緊急時に、村人が集まって「鳩首会談」をやっている余裕などない。一番力のあるボスが「鶴の一声」で決定を下し、すぐさま村人全員がそれに従って行動しなければ、全員が死滅してしまうからだ。

中国の民営企業でも、決定権を持っているのは創業者の「老板（ラオバン）」だけだ。

経済特区の深圳に本社を置く「ビッグ3」のファーウェイ（華為技術）、テンセント（騰訊（タンシュン））、BYD（比亜迪）について見てみよう。それぞれ創業者の任正非、馬化騰、王伝福の各CEO（最高経営責任者）が、一身に権限を握っている。

2024年の売上高が8621億元（約17.8兆円）に上ったファーウェイは、形式上、会長職を別に置いているが、それは半年ごとの輪番制で、CEOは一貫して、傘寿を超えた任氏が務めている。そして「45歳定年制」を取っている。

同じく売上高6603億元（約13.6兆円）のテンセントは、毎週水曜日に最高経営会議を開いているが、創業者の馬CEOが重要な決断を下している。長年、ライバルのアリババ（阿里巴巴）と熾烈な競争を展開してきたが、アリババ創業者の馬雲（ジャック・マー）氏のほうが、先に斃れてしまった。

私は以前、馬雲氏にインタビューしたことがある。「どうやって1万人を超える社員を束ねているのか？」と聞いたところ、顔色一つ変えずに即答した。

「経営の要諦は、会社の就業規則を作らないことだ。だからわが社には就業規則がない。いや、一つだけある。すべての決定は私が行う。『嫌なら辞めろ、いるなら従え』だ」

BYDも、EV（電気自動車）とバッテリー（車戴電池）を武器に、2024年の新車販売台数が427万台、売上高が7771億元（約16.1兆円）と、販売台数で日産やホンダを抜き去った。やはり王伝福CEOが、96万人（同年末）の社員をトップダウンで率いている。私は王CEOにもインタビューしたことがあるが、忠誠を尽くす幹部たちで周囲を固め、「創業者の威厳」が伝わってきた。

そうやってすべてがトップダウンで回る中国社会に、私も身を置いていた。そして、「会議はボスの一言にかなわない」（会議褰不上首長一句話）という言葉をひしひしと感じていた。かくいう私も、自社のことは基本的に自分一人で、トップダウンで決めていた。

トップダウン社会の最大のメリットは、決定のスピードが速いことだ。日本でも「思い立ったが吉日」という諺があるが、この言葉は万事腰を上げるのが遅い日本人に対する警鐘ではないか。

中国社会は、とにかくトップが即断即決である。政治の世界なら、共産党総書記が決断を下したら、それが「重要講話」として下達され、全国31地域がすぐに行動を起こす。日本のように、まず官僚が法律の素案を作り、自民党の部会や総会で揉んで、国会へ提出し、国会の委員会で野党の追及を受けて修正し……とはならない。

私が北京大学に留学中の1995年、市内の渋滞がひどくなってきたため、全長48.3kmの第三環状道路（三環（サンフアン））を建設することを決定した。するといきなり、各所で建物を取り壊して大型工事が始まり、半年くらいのうちに主要部分を完成させてしまった。社会主義国の中国では、憲法第十条で、「都市の土地はすべて国家が所有する」と規定しているため、「合法的に」住民を即刻立ち退かせることができるのだ。

一方、東京の首都高速道路は、戦後すぐに計画が持ち上がったが、1964年の東京オリンピックまでに完成させねばということで、無理やり河川や既存の道路の上に築いた。だからやたらとくねくねしているが、それでも計画から20年近くかかっている。

東京では、地下鉄工事なども、いったいいつまで続けているのかと思うほどだ。北京では、20世紀の終わりまで地下鉄一号線と二号線しかなかったが、今世紀に入って急ピッチに建設を始め、瞬く間に19線522駅を整備してしまった。高速鉄道（新幹線）も開通したのは2008年と遅かったが、2025年には総延長距離が5万kmを超える（日本の15倍以上）。

本社と相談する日本企業と15分で決める中国企業

中国の会社はトップダウンなので、決定がすこぶる早い。私は北京駐在員時代、新規ビジネスを開拓する際には、提携を組みたい中国企業に電話して、いきなり「○○総経理（社長）につないでください」と言っていた。

すると「一見の客」からの電話で、さすがに社長は電話口に出てこないが、「それでは×日×時に来てください」というアポイントは取れる。そして指定された日時に行くと、よほどの大企業でない限り、老板（創業者社長）が待ち受けていた。

その代わり、私に与えられた時間は、長くて30分、短いと15分である。そこで私は、両社が提携するといかにメリットがあるか、核心部分だけを素早くパワーポイントなどで示す。すると老板から、矢継ぎ早に鋭い質問が飛んでくる。

多くは、その場で老板が、「それはおもしろい、やろう」、もしくは「やらない」などと、即決する。「やる」と言った場合には、たちどころにその会社の担当者たちが社長室に集められ、「あとは彼らと進めてくれ」と老板が言って、握手して席を立つ。

このスピード感は、ボトムアップ社会から来た私には、感動的ですらあった。

中国側からゴーサインが出ると、すぐに東京の本社の国際担当部署に「吉報」を入れる。すると、「詳細な合弁プロジェクトの企画書を提出してほしい」と言われる。

そこでわれわれ北京サイドで、「プロジェクトの概要」「当社としての意義」「相手企業の実績」「関連する中国の社会環境」……と、長い企画書を作成し、本社に提出する。それだけでもかなり時間がかかるが、国際担当部署からの回答を待つ時間も相当長い。ようやく回答が来たと思いきや、こちらが出した企画書に多くの付箋が貼ってあって、それらの部分を加筆・修正して再提出するよう求められる。

こちらでそんなキャッチボールをやっている間に、先方の中国企業から、矢のような催促が入る。彼らからすれば、「老板」が決断したのだから、一刻も早く合弁プロジェクトを進めたいと思うわけだ。

加えて、中国社会は変化が激しいので、早く始動しなければ、突然「お上」からストップが入るといった事態が起こるかもしれないと、中国企業は考える。とにかく、「快点児（クアイディア）！」（早くしてくれ）と連日せっつかれる。

だが本社に修正版を提出しても、それは国際担当部署で認められただけで、続いて部署をまたいだ本社関係部局内の会議があり、そこでまた同じ作業を繰り返す。ようやく関係部局を通ったとしても、最後はひと月に一回しか開かれない取締役会を通さねばならない。しかも取締役会でささやかな疑義でも出れば、「ではもう少し揉んでみよう」となる。

とにかく、結論が出るまでに最低三ヵ月はかかる。その間に、中国側の老板の気が変わったり、もっと早く決断する韓国系企業と組んだり、政府の方針が変わってしまったりする。つまりは、ご破算である。

万事のほほんと慎重なのは、海に囲まれた島国に暮らす日本人の「DNA」だが、日系企業の北京駐在員たちは、本社の決断の遅さを「日本時間」と揶揄していた。日中貿易総額は3000億ドルを超えるが、日本側がもう少し中国の「トップダウン制度」を理解し、決断をスピードアップしたなら、その規模を数倍増やすことができるのにとほぞを噛んだものだ。両国民の「DNAの違い」なので、致し方ないことではあるが。

このことは外交の世界も同様で、横井裕駐中国大使は私に、独自の「パチンコ理論」を開陳した。

「日中外交はパチンコと同じだ。ある時突然、チューリップが開く。そうしたらこちらは、球を一気呵成に打ち込んでいかねばならない。そのうちチューリップは閉じて、一度閉じたらもういくら打っても入らないからだ」

＊

