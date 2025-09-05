9月7日はトリプル開運日！ 運気が爆上がりする行動・やってはいけないNG行動
2025年9月7日は、「一粒万倍日」「大明日」「天恩日」の3つの吉日が重なるトリプル開運日！ 物事を大きく発展させたり人生の転機となることをスタートさせたりするのに最適なエネルギーに満ちています。
この日に訪れる吉日は全て、「物事がうまく運ぶ」という意味を持っています。理想の未来に近づくためにも、この特別な日をぜひ生かしたいですね。
今回は3つの吉日の特徴と、この日に「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をご紹介。これらを意識して過ごし、運気を爆上げしてください。
一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）は、「たった一粒の籾（もみ）でも、まけばやがて万倍にも実り立派な稲穂になる」という意味のある、非常に縁起のいい吉日です。
この日に始めたことは、将来的に大きな成果をもたらすといわれており、人生の節目や大きなチャレンジ、新しい物事のスタートにふさわしい日とされています。自分自身の成長につながるような習い事や学習、新しい趣味、ダイエットなどを始めるのもおすすめです。
また、一粒万倍日は金運にも恵まれる日とされているため、投資やビジネスなど、お金にまつわる行動を起こすことで、将来的に大きなリターンが得られる可能性も。
神社へ参拝をすると「ご利益が万倍になる」ともいわれているので、より運気をアップさせたい人は、ぜひ参拝してみてくださいね。
▼大明日
大明日（だいみょうにち）は、暦注（れきちゅう）の「七箇の善日（ななこのぜんにち）」と呼ばれる、暦の中でも特に縁起がいい吉日の1つ。「天からの恵みを全ての人が受け取ることができる日」とされています。
この日は、太陽のエネルギーがあらゆる行いに宿るため、全ての物事がうまくいくといわれています。特に、入籍や結婚式といった人生の大切な節目、旅行や引っ越しなどの移動を伴う予定と相性が抜群。お祝い事を行うのにもぴったりの日です。
特別な予定がなくても、何か新しいことを始めたり、前向きな行動を起こすのに最適な日なので、将来成功させたいことやチャレンジしてみたいことがあるなら、この日をきっかけに動き出してみるといいでしょう。
▼天恩日
天恩日（てんおんにち）も七箇の善日の1つ。「天からの恩恵を全ての人が受け取れる日」とされ、何をやっても吉となるとても縁起のいい吉日です。
天恩日も、引っ越しや結婚、転職やビジネスのスタートなど、人生の大きな決断や転機となるような物事と相性がよく、新たなスタートに適しています。
天恩日は一度巡ってくると5日間続くのが特徴で、今回は9月7日から11日までがその期間となっています。1日では終わらないような行事やお祝い事、または長期的な計画はこの期間に設定するのがおすすめです。
一粒万倍日は、他の吉日のエネルギーを万倍に高めてくれる特別な日でもあるため、小さなアクションを起こしておくと、のちに大きな成果となって現れるでしょう。
金運のご利益も高まるので、大きな富を得たい人は、ぜひこの日にお金にまつわるアクションを実行しましょう。
【やるといいこと】
・開店、開業をする
・新規事業を始める
・会社の登記をする
・趣味や習い事をスタートする
・投資をする
・副業を始める
・口座を開設する
・引っ越しをする
・旅行をする
・転職をする
・告白や入籍、プロポーズをする
・神社に参拝する
・お祝い事をする
ネガティブな発言や人の悪口、マイナスな行動は、思わぬかたちで悪影響を及ぼす可能性があります。大きくなって返ってきては困るような言動は避けて、できるだけ前向きな気持ちで、穏やかに過ごしてくださいね。
【やらない方がいいこと】
・人にうそをつく
・人を傷つける
・ギャンブルをする
・借金やローンを組む
・ネガティブな発言や思考をする
・けんかをする
・トラブルを起こす
・心配や不安なことばかり考える
・人の悪口を言う
この日のご利益を生かすために、何かを始めなくてはと焦る必要はありません。何事もポジティブな気持ちでスタートさせることが幸運への鍵となります。
心身が疲れている人は無理をせず、まずは自身のケアを優先してエネルギーを万倍にしてくださいね。
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)
