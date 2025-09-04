ÅðÎÝ²¦2ÅÙ¤ÎOB¤¬ÎÏÀâ¤·¤¿¡ÖÀäÂÐÀèÈ¯Åê¼ê¡×¡¡°Õ³°¤Ê·ë²Ì¤Ë»ýÏÀÅ¸³«¡ÄÆ´¤ì¤ë¡Ö¥é¥¹¥Ü¥¹´¶¡×
¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡×¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÈÖÁÈ¡Ö·îÍËÆü¤â¥Ñ¥Æ¥ì¹Ô¤¡×¤Ë¶â»ÒÐÒ»Ê»á¤¬½Ð±é¤·¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¤É¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ø¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¶â»Ò»á¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤éÅê¼ê¤«Ìî¼ê¤«¡×¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤Ï¡ÖÌî¼ê62¡ó¡¢Åê¼ê38¡ó¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡ÖÁªÂò»è¤Ë¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìî¼ê¤ÎÊý¤¬¿Íµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ä¤ÄÈ¿±þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶¦¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¶ä¼¡»á¤Ë¡Ö¤â¤¦1²óÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡¶ä¼¡»á¤ÏÌÂ¤ï¤º¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖÀèÈ¯¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¡Ö»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ë¤·¡¢ÌÜÎ©¤Ä¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¶â»Ò»á¤â¡ÖÀäÂÐ¤ËÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆ±Ä´¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¡¢´°Éõ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡£9²ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¡¢¤â¤¦1²óÅÐ¾ì¶Ê¤òÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤Î¥é¥¹¥Ü¥¹´¶¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¶ä¼¡»á¤â¡ÖÊ¬¤«¤ë¡ª¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¡£ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÆ´¤ì¤ë¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¡£Ìî¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Î¾¼Ô¤Î¡ÈÀèÈ¯Åê¼ê¤Ø¤ÎÆ´¤ì¡É¤¬Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
