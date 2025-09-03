この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【内臓脂肪の落とし方】運動しないで痩せられる手のひらダイエット――の動画で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が画期的な手もみセラピーによるダイエット法を熱く語った。現代人を悩ませる内臓脂肪にターゲットを当て、「肥満を放っておくと高血圧や糖尿病など生活習慣病のリスクが2倍以上になる」と、放置の危険性を切実な口調で警鐘。運動が苦手な人でも手軽に取り組める“手のひらを押すだけ”の方法を、「効率よくダイエットできるので、ぜひ一緒にやってみてください」と勧めた。



動画内で音琶氏は、ダイエット効果を期待できる3つの主要な反射区の押し方を丁寧に解説。肝臓の反射区は「中性脂肪のバランスを整える」役割があり右手での施術となる。「少し痛いくらいがちょうどよい」と自身の体験も交えつつ、「1ヶ所を押したら5ミリほどずらして複数回、まんべんなく押してください」と押し方のコツを伝授した。



続いて甲状腺の反射区は両手の親指の爪下に位置し、「エネルギー代謝がアップし、体が冷えやすい方や手足が冷たいと悩む方に特におすすめ」とコメント。「指を立てて力を入れると効果的」と細部までポイントを示し、見た目以上に痛みがある場所であることにも触れた。



最後に紹介したのは、脂肪の燃焼促進を担う脾臓の反射区。「ここは貧血や立ちくらみ解消にも役立つ、非常に重要なポイント」と強調。左手の薬指と小指の間の下部の位置を確認しつつ、「押した時の感覚やへこみに注目してほしい」と促した。



「手もみセラピーは押せば押すほど改善が早くなり、効果を日々実感できるはず」と音琶氏。「毎日3～5回を目安に、1箇所につき7秒×3～5回押しましょう」と具体的な実践目標も掲げた。締めくくりには「みんなが笑顔になる魔法の手もみセラピー。健康には手もみセラピーで決まり！」と、自身のコンセプトを明るくアピールし、笑顔で締めくくった。