ブドウの栽培が盛んな大分県宇佐市が、8月、観光農園などを紹介するオリジナルマップを制作し、各地で配布しています。今が旬のぶどう狩りの人気スポットを紹介します。

【写真を見る】シャインマスカットもスイーツも食べ放題 旬のブドウ狩りを満喫 大分・宇佐市

宇佐市の観光農園では、エメラルドグリーンに輝く果実がはちきれんばかりに実り、創業66年を迎えるこの農園では、人気のシャインマスカットが旬を迎えています。園内は県内外から訪れた多くの客でにぎわっています。

特に人気なのが、5年前に始まり口コミで大人気となった「食べ放題」です。ブドウのスムージーやケーキセットなど、自家製スイーツの食べ放題も含まれていて、訪れた客は笑顔で旬の味覚を心ゆくまで楽しんでいました。

（福岡からの利用客）「甘くてみずみずしくておいしいです」「フルーツ狩りって他のものも食べ放題ではないので、満足感がプラスで得られました」

さらに、この観光農園では食事も楽しむことができ、中でも独自の味付けで香ばしく焼き上げた鶏の炭火焼きは、一番人気のメニューです。

（北九州からの利用客）「30年くらい前から女房とずっと来ています。いいですね。いつ来てもおいしいです」

この農園では10月初めまでブドウ狩りを楽しむことができます。週末は混み合う日もあるため、来園する際は予約がお勧めです。

（米沢観光園・佐藤るみさん）「ご家族おそろいで来て頂くのが一番良いです。今はシャインマスカットをたっぷり食べていただきたいです」