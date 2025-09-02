「寝起きの顔が老けすぎてる！」40代女性が加齢に抗うために119円でやったこと

お肌の悩みは年齢とともに変わっていく

年齢とともに変わっていく肌の悩み。10〜20代はニキビや毛穴、ニキビ跡、30代からニキビの文字が下がり、初めてシミ、シワのお悩みが登場する。そして40代になると「シミ」「シワ」「たるみ」が順位を上げる。

2022年7月に『東京イセアクリニック』が10〜50代の男女1000名を対象に行った調査によると、40代女性の肌悩みランキングは、1位シミ、2位シワ、3位毛穴、4位たるみ、5位くすみだった。

肌のハリや若々しさが失われていく現実、それが加齢。

そんな40代女性の“あるある”な葛藤を、笑って共感しながら読めるコミックエッセイが『BBA化全力回避の女、りず（40）』（りず著 / オーバーラップ はちみつコミックエッセイ）。“自らの劣化”に気づき、そこから這い上がろうとする様子を、明るくポップに描いたセルフ改造記録だ。

主人公のりずが、シワ・たるみを皮切りに、自らの「BBA化」に真正面から向き合い、時に笑えるほど泥くさく、時に感心するほど合理的に、美容と生活を立て直していく。

私たちは寝ている間に老けるのか

子育てが一段落し、ようやく自分に目を向けた途端、「えっ、こんなに老けてた？」と愕然とする。だけど、エステや高級コスメに頼る金銭的余裕はない。だからりずが選んだのは、“お金をかけずに、できることからやる”という道。

たとえば、40代の寝起きの顔は、なぜかベッドに入る前より老けている。りずは思う。「寝起きの顔ってなんでこんなに老けてるの？」。

日中は年相応に戻るけど、翌朝また老けてる。私たちは寝ている間に老けるのか？

これは、50代半ばの筆者も含め、BBA化を自覚する誰もが思うことではないか。だが、りずがすごいのは、「そういうものだ」と諦めないところである。

寝ている間に何が起きているのか、夫にスマホを託し、夜中の自分の顔を写真に撮ってもらうのだ。すると判明した、恐ろしい寝顔。

「シンプルにやばい。寝てる間ずっとこんな顔してたら、私、どうなっちゃうのよぉ」と、対策を早速ググる。こうして改善努力を始めたのが、第2話「お金をかけないスキンケアでBBA化回避」である。

ネットで見つけたのは、「就寝時シワ予防テープ」。口を開けたまま寝てるとたるみそうだからと、100均で売っている医療用テープも唇に貼ってみた。合計一晩119円のトライアル。

翌日……。その効果はりずを満足させるものだった。気をよくして、3カ月分を一気にポチる。そうして3カ月後、りずは見違えるほどシワが伸ばされた顔を手に入れたのだった。すごいぞ、りず！

大好きなポ〇チやめてみた

次にりずがフォーカスしたのは、お悩み5位の「くすみ」。

実はりずは、ポテチ（漫画では、ポテチとは言っていません。ポ〇チ。〇の中は、あくまでFRaU web編集者の想像になります）を食べながら、コーラを飲んで、漫画を読むのが大好き。だが、幸せなひとときの後にやってくるのは、後悔。

なぜ私たちの顔は、むくんだりくすんだりするのかと言えば、それは、「食べたものに影響されている」から。人の体は食べたものでできているのだ。

体に良いものではないとわかっている。やめたい、やめなきゃならない。ポテチとりずの関係は、何かに似ている。付き合ってはいけない、断ち切りたいと思いつつ、ズルズル続けてしまう何かに。

りずはポテチ断ちを決断する。コロナ以降、週1でランデブーしていたポテチと3カ月会わないことを誓うのだ。

◇ポテチをやめて体の中から若返ることを目指すりず。だがその間も、ポテチはあらゆる角度から誘惑してくる。大好きなポテチの存在を目に入れずに、目標を達成することはできるのだろうか。

後編「お金はないけどキレイになりたい…40代女性がスナック断ちと小顔体操してわかったこと」では、我慢も限界、禁断症状まで出始めた、ポ〇チ断ちの続きと、さらに続く第3の「お金を掛けないスキンケア」についてお伝えする。

【後編】お金はないけど小顔になりたい…40代女性がスナック断ちと小顔体操してわかったこと