ゴンチャでは、夏らしいみずみずしいシャインマスカットのおいしさがぎゅっと詰まったデザートティー｢SHINEシャインマスカット｣が2026年5月21日(木)より期間限定で販売中です。トッピングにアロエがプラスされ、よりジューシーでみずみずしい味わいになりました。また、スパークリングティーがLサイズで新登場です。飲んでみた感想もまじえながら紹介します。 デザートティー｢S