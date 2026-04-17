本日放送のTBS系列のバラエティ番組「それSnow Manにやらせて下さい」に、「ヒューマンメイド（HUMAN MADE）」のデザイナー NIGO®が出演する。【画像をもっと見る】「それSnow Manにやらせて下さい」は、毎週金曜日の20時から放送。今夜は19時からの3時間スペシャル版となっており、NIGO®のほかにBTSメンバーのV（キム・テヒョン）やジョングク（Jung Kook）、木梨憲武、ミラノ・コルティナ2026オリンピック冬季競技