鎮西寿々歌さんが11日の阪神-DeNA戦でファーストピッチ

歓喜が広がった。阪神は1日、人気アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の鎮西寿々歌さんが11日に甲子園で行われるDeNA戦でファーストピッチセレモニーを務めると発表した。「マジで激アツ」「絶対行きたい！」とSNSも騒然としている。

鎮西さんは兵庫県西宮市出身で、幼少期の頃からタイガースファンとして知られている。この日“大役”決定が発表されると、自身のX（旧ツイッター）を更新。「いつか地元である阪神甲子園球場で、ファーストピッチセレモニーに出演することが夢だったので、ほんまに嬉しいです！ 父も喜んでいます（笑）」と報告。「NEWKAWAIIく盛り上げます！」と綴った。

「FRUITS ZIPPER」はアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2022年4月にデビューし、楽曲『わたしの一番かわいいところ』がSNSを中心に大バズリ。今年8月にはさいたまスーパーアリーナでの公演を成功させ、来年2月1日には東京ドームで公演を行うなど人気が拡大中だ。

超人気アイドルの甲子園来場にファンも興奮を隠せない。「阪神球団ほんまにありがとう」「阪神ファンとしてふるっぱーとしてまじ嬉しすぎる」「あああああああああああああああ！」「まてまてまてまてまてまてガチでやばい激アツ」「ちんさん来るってマジですか！」「行きたかったー！」「ほんまにめちゃくちゃすごい!! おめでとう！」などと興奮の声が殺到した。（Full-Count編集部）