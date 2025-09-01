歌舞伎俳優の市川團十郎（47）が1日、自身の公式ブログを更新。8月30、31日に放送された日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（30日後6・30〜31日後8・54）への出演を終えた心境をつづった。

31日に行われた企画「King＆Prince郄橋海人がプロデュースする市川團十郎・氷川きよしなど総勢96人と送るボーダーレスLIVE We are the No Borders!!」に参加。娘の市川ぼたん、息子の市川新之助もスタジオに駆けつけ、團十郎の演技を見届けた。

團十郎は、放送から一夜明け「日テレさんへお願い、」と題し、「トラジャさんとはオリンピックで共演かなわず、でしたので、今回の急遽の共演、色々な思いが込み上がりました」と胸の内を告白。「ですから次回は元太くんともメンバーの方ともご一緒出来たら嬉しいです」と願った。

急きょ、同企画の中心人物だったKing＆Princeの郄橋海人が体調不良で出演見合わせ。松田が代役として出演し、見事なダンスを披露した。

体調不良で欠席となった高橋についても「海人君とはまた、必ずどこかで共演出来たら嬉しいです」と言及。「昨日は見てくれていたのかな、演じながらも演じる前も、そのあとも、とても、気になりました。どうか気を落とさずに、元気になってください。そんな気持ちです」といたわり、「日テレさん必ず海人さんとリベンジさせてください」とつづった。