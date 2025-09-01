俳優の織田裕二が３１日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）でインタビュー企画に出演。自身の代表作「踊る大捜査線」シリーズへの思いを語った。

織田が主役の熱血刑事・青島俊作を演じた大ヒットシリーズ。ドラマ撮影時から「これ、映画にしたらおもしろい。映画館に人呼べるよ」と感じた織田がプロデューサーに提案したこともあり映画化が実現。１９９８年公開の第１作は興行収入１００億円超えの大ヒットとなった。映画化がうれしく「僕の中でパート１（映画１作目）で全部消化した。夢かなったし、やりたかったことはできたし、『踊る』って作品においては、これで終わりでもいいと思っていたんです」と自分の中で区切りをつけたという。

心を変えたのは共演した、先輩ベテラン刑事役いかりや長介さん（２００４年死去、享年７２）から一度だけもらった手紙。「青島よ…いい加減集めろ」と劇中の関係性を再現するような文面で「俺もそろそろ待ちきれねえぞ。年齢が年齢だし早く作れ」と訴えられたという。織田を演技の師匠と仰いでいたいかりやさんは２作目の撮影中、すでに顔がむくんでおり、織田は病気であることは察していた。

映画２作目が公開された翌２００４年、いかりやさんは死去。織田は「いよいよ、和久さん（いかりやさんの役名）がいなくなったらもう終わりだな、と思ってあきらめた。もうこの作品はできないだろう、と」と再度区切りをつけた。

７年後、再び映画化の話をプロデューサーに持ちかけられたが「どうしたって隣に和久さんの席がある」と、難色を示すと引っ越し、環境を変え「ここからもう一度立て直す」と説得され、「よっしゃ、って、終わってエンジンをもう１回かけ直したんです。ここから、もう一生やるぞっていうくらいの気合でいったんです。もうライフワークにしようって。『踊る』を」と心に決めたという。

ところが方針が変わって終了に傾き、１２年放送のドラマは「ＴＨＥ ＬＡＳＴ ＴＶ」とサブタイトルが付けられた。「え〜！？って。俺は一生やるつもりでいたのに、終わっちゃったの！？」と衝撃の事態に直面。「踊る―」のことを考え他局で刑事物の役は引き受けないようにしてきたが「最近、刑事の役を（オファー）受けるように」したんですよと話していた。