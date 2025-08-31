旬をまるごと堪能！秋の味覚と選べるメインをそろえた特別ブッフェがザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留に登場
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留は、栗のスープやカキ、ナシを使ったタパスが楽しめる「秋のアイコニックランチブッフェ」を、24階のオールデイダイニング「ハーモニー」で2025年9月1日(月)から提供する。
【写真】4種から選べる、豪華なメイン料理！
同ブッフェは、ナスや栗、カキを使用した10種類のタパスに加え、キノコのパスタやサツマイモのピザを好きなだけ味わえるほか、4種から選べるメイン料理も用意されており、食欲の秋を存分に満たせる内容となっている。
■秋のアイコニックランチブッフェ概要
・期間：2025年9月1日(月)〜11月30日(日)
・時間：11時30分〜16時30分(LO14時30分)
・店舗：24階 オールデイダイニング「ハーモニー」
・料金：5000円
・予約、問い合わせ：03-6253-1130(10時〜18時)
■味わいポイント
秋を感じさせる栗や柿、梨などを使い、食べやすく個々に盛り付けられた10種類のタパスに加え、きのこのペペロンチーノやさつま芋のピザ、マッシュルームと彩り野菜のサラダ、スープやカレーをブッフェスタイルで好きなだけ楽しむことができる。さらに、4種から選べるメイン料理とデザート盛合せはコーススタイルで提供される。平日には、食べ放題デザート2種が追加され、ランチ会などの集まりにも最適な内容となっている。
■メニュー内容
タパス、パスタ＆ピザ、サラダ、スープ＆カレーなどはブッフェスタイルで提供。メイン料理とデザート盛合せはコーススタイルで楽しめる。平日限定で食べ放題デザート2種も登場する。
■タパスカクテルブッフェ
・茄子とサルシッチャのトルティージャ 味噌マヨネーズソース
・合鴨のローストと柿 バルサミコソース
・焼きカブとアンチョビのピンチョス
・スモークチキンのグリル・長ネギ・レンコンのマリネ
・ツナのリエット ロメスコソース
・栗の冷製スープ
・梨・チェリートマト・モッツァレラチーズのカプレーゼ
・きのことシーフードのマリネ
・スモークサーモンのマリネ
・季節の野菜ピクルス
■パスタ＆ピザ
・きのことベーコンのペペロンチーノパスタ
・さつま芋とクリームチーズのピザ
■サラダ
・マッシュルームと彩り野菜のサラダ
■スープ＆カレー
・秋の東京農家野菜と日本各地の野菜 クリームスープバー＆チキントマトカレー
■平日限定食べ放題デザート
・イチジクのスコップケーキ
・サスティナブルパンプディング
■カフェフリー
コーヒー、ココア、抹茶ラテ、紅茶、ルイボスティーなど、お替わり自由
■メイン料理(4種から選択)
・ビーフサーロインステーキ(自家製グレイビーソース／淡路島玉ねぎの和風オニオンソース)
・東京ブランドポーク「TOKYO X」と栗とじゃがいものムース
・低温調理の鯛のバプール きのこソース バルサミコ風味
・ハンバーグステーキ(淡路島玉ねぎの和風オニオンソース／きのこのクリームソース)
■デザート盛合せ(パティシエ特製4種)
・紅はるかのクレームブリュレ
・マロンショコラパウンドケーキ＆バニラアイスクリーム
・リンゴ＆レーズンのカッサータ ベリーソース
・シャインマスカットのクラフティー
※料金はサービス料込み。写真はすべてイメージ。内容は変更される場合がある。
■ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留について
「NEW YORK AMBIENCE」をコンセプトにしたモダン＆スタイリッシュなホテル。高層階の客室は天井が高く、夜景を楽しめる洗練された空間となっている。オープンキッチンのレストランや落ち着いたバーを備え、都心で贅沢なひとときを過ごせる。
・所在地：東京都港区東新橋1-6-3
・客室数：480室
・館内施設：レストラン、バー、宴会場、会議室
・アクセス：JR「新橋」駅(汐留口)・都営浅草線「新橋」駅 徒歩約3分／東京メトロ「新橋」駅 徒歩約5分／都営大江戸線「汐留」駅(2番出口)・ゆりかもめ「汐留」駅 徒歩約1分
・TEL：03-6253-1111(代表)
今回のブッフェについて、担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の秋のブッフェ開催の狙いは？
食欲の秋に合わせて、秋の食材をふんだんに取り入れたランチブッフェにしました。家族や友達との会食に最適です。
ーーブッフェの目玉は？
この時期においしくなるナスやカキ、栗やキノコなどを取り入れた食べ放題の10種のタパスがおすすめです。1品1品はコース料理の前菜として提供してもよいほどのクオリティです。また、平日は専属パティシエが手作りする平日限定の食べ放題デザートが2品あるのですが、秋メニューの「イチジクのスコップケーキ」も目玉です。
ーー今回のランチブッフェのメニュー作りで工夫した点は？
さまざまな秋の食材を取り入れて、期間中に何度ご来店いただいても飽きないラインナップにしました。
ーーユーザーへのメッセージは？
地上約100メートルにある24階オールデイダイニング「ハーモニー」の大きな窓から都会の秋の空を眺めながら、秋食材を取り入れたさまざまなメニューに舌鼓を打っていただきたいです。
旬の食材を多彩に味わえる特別なランチブッフェ。この秋、都会の高層階で彩り豊かな食のひとときを堪能してみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
