¡ÖRakuten Girls¡×¤Î¥æ¥Ò¡Ä¡ÖÆüËÜ¤ËÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¡ª¡×
¡¡²Ú¤ä¤«¤Ê±þ±ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇ®»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤¹ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå6µåÃÄ¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡£ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¥Á¥¢¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑÆÈ¼«¤Î±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡ÖRakuten Monkeys¡×ÀìÂ°¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡ÖRakuten Girls¡×¤Î2025¥·¡¼¥º¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°ìÌä°ìÅú¤ò¼Â»Ü¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²óÅú¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ7¡¦¥æ¥Ò¡ÊYuhi¡Ë¤µ¤ó¡£9·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç158cm¡¢¼ñÌ£¤Ï²Î¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥²¡¼¥à¡¢¸¤µÛ¤¤¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡£³èÆ°6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢ÆÃÊÌÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2012Ç¯¤ËÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤éÅ·µ¤Í½Êó¤ò¤¹¤ë¤ªÅ·µ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥¦¥§¥¶¡¼¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿·ÐÎò¤¬¤¢¤ê¡¢Åìµþ¤Ç1Ç¯È¾À¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÆüËÜ¸ì¤¬´®Ç½¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡6Ç¯´Ö³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¸òÎ®¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤½¤¦¤Ë»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢þ¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤È¡©
¡Ö¤ª¤Æ¤ó¤ÐÌ¼¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×
¢þÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¾Ð¤ï¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×
¢þ¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¯¤³¤È¡×
¢þ¡Ö¡»¡»¡×¤¬Âç¹¥¤¡ª
¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡¢¸¤¡¢ÆüËÜ¤ËÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¡ª¡×
¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡Ö»Ò¸¤¤Î¥°¥Ã¥º¡×
¢þ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¡©
¡Ö²»³Ú¤òÄ°¤¯¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î»Ò¸¤¤ÈÍ·¤Ö¡×
¢þ¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ö¾Æ¤Ä»¡¢Ëãíå²ÐÆé¡×
¢þ¶ì¼ê¤Ê¿©¤Ù¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡×
¢þ¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ö»Ò¸¤¤Î¥°¥Ã¥º¡×
¢þ¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¡×
¢þ¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ´¶Æ°¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ì¡¢Í§¿Í¤Ç¤¢¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ì¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë´¶³Ð¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¹¤°´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¹¡×
¢þRakuten Girls¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡©
¡Ö¸÷¤êµ±¤¯¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å·Ê¸³Ø¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤É¤³¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅØÎÏ²È¤Î¥æ¥Ò¤Ç¤¹¡×
¢þ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÈþÍÆ¥°¥Ã¥º¤Ï¡©
¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Þ¤±¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡×
¢þÈþÍÆ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö±¿Æ°¡×
¢þÆüËÜ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡ÖÆüËÜ¤Îµï¼ò²°¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¢þ2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¡ª
¡Ö¿·¤·¤¤¥·¥ó¥°¥ë¤ÎMV»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¤¼¤ÒÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¢þºÇ¸å¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø°ì¸À
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤É¤³¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅØÎÏ²È¤Î¥æ¥Ò¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
