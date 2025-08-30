¥É·³25²¯±ßÃË¤Î¡ÖÉ½¾ðÀÚ¤Ê¤¤¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤¿¡È¸¸¡É¡ÄÆ¨¤·¤¿È¿·â¤Î°ìÈ¯¡Ö±¿¤¬Ìµ¤µ¤¹¤®¡×
¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥µ¥Ð¥ó¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È5²ó¤ÎÂçÈôµå¤Ï12µå¾ì¤Çºô±Û¤¨¤À¤Ã¤¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ D¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È³°Ìî¼ê¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ïº¸Íã¸åÊý¤ØÆÃÂçÈôµå¤òÈô¤Ð¤¹¤âÀË¤·¤¯¤âËÜÎÝÂÇ¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¾ìÆâ¤Ï¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼30µå¾ì¤Î¤¦¤Á12µå¾ì¤Ç¤Ïºô±Û¤¨¤È¤Ê¤ëÂÇµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀË¤·¤¯¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£0-2¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤Ï2µå¤Ç¥¶¥Ã¥¯¡¦¥®¥ã¥ì¥óÅê¼ê¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢3µåÌÜ¤Î95.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó153¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏËÜÎÝÂÇ¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Çº¸Íã¼ê¤Î¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¤Î¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥µ¥Ð¥ó¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤ÎÆÃÂçÈôµå¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹ËÜµòÃÏ¤Î¥Õ¥§¥ó¥¦¥§¥¤¥Ñ¡¼¥¯¤ä¥ä¥ó¥¡¼¥¹ËÜµòÃÏ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Ú¥È¥³¥Ñ¡¼¥¯¤Ê¤É12µå¾ì¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤ëÂÇµå¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥®¥ã¥ì¥ó¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢º£µ¨ÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤à32ºÐ¤Î°ìÂÇ¤¬¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤ËSNS¾å¤Ç¤âÍîÃÀ¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¡¡¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÈÀË¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¤ª¤·¤¤¤¤¤¤¤¤¡×¡Ö±¿¤¬Ìµ¤µ¤¹¤®¤ë¡¡¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡¢Á°À¤¤Ç¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡©¡×¡ÖHRÀ¤ÎÂÇµå¤È¤é¤ì¤¿»þ¤Î¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤ÎÉ½¾ðÀÚ¤Ê¤¹¤®¤ó¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÆüËÜ¿Í¤â¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿Â¾¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¡×¤â¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¤ÏÀË¤·¤¯¤âÆ¨¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë