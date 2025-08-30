Åìµþ¥á¥È¥í

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡£²£¹Æü¸á¸å£±£±»þ£³£µÊ¬º¢¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤ÎÅìµþ¥á¥È¥íÈ¾Â¢ÌçÀþ¿åÅ·µÜÁ°±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤¬Ê®¼Í¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿£µ£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ­¤¬¤Î¤É¤ÎÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·Ú½ý¤È¤¤¤¦¡£·Ù»ëÄ£´Ý¤ÎÆâ½ð¤Ï¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¤ò»È¤Ã¤¿ÅÔÆâ¤Î£³£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ­¤«¤é»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Æ±½ð´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£³£°ºÐÂå¤ÎÃËÀ­¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿ÃÎ¿Í¤«¤é¸î¿ÈÍÑ¤Î¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¼Ú¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÃì¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ®¼Í¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ä´¤Ù¤Ë¡Ö¹¥´ñ¿´¤«¤é£°¡¦£µÉÃ¤¯¤é¤¤»È¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±½ð¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£