²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³ÀÇ¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¡¢´ßÅÄÀÇ¡Ä·ÐºÑ»ï¸µÊÔ½¸Ä¹¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡Ö2026Ç¯4·î¤Ë¾å¤¬¤ëÁýÀÇ°ìÍ÷¡×¹ñÌ±¤ËÇ÷¤ê¤¯¤ëºÇÂç¤Î¿·ÉéÃ´¤È¤Ï

¡Ö¸ºÀÇ¤«µëÉÕ¤«¡×¤òÌä¤¦¤¿Àè¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç¤Ï¡¢µëÉÕ¤òÊú¤¨¤¿¼«Ì±ÅÞ¤¬ÂçÇÔ¤·¡¢¸ºÀÇ¤òÁÊ¤¨¤¿¿·¶½ÌîÅÞ¤¬Ìö¿Ê¤·¤¿¡£¹ñÌ±¤Ï¡Ö¸ºÀÇ¡×¤È¤¤¤¦Ì±°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢À¯ÉÜ¤¬¿·ÀÇ¤ÎÁÏÀß¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£·ÐºÑ»ï¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Î¸µÊÔ½¸Ä¹¤Çºî²È¤Î¾®ÁÒ·ò°ì»á¤¬²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯ーー¡£
ºÐ½Ð¤ÎÌµÂÌ¤òºï¤ì¤ÐÊäÅ¶¤Ç¤¤ëºâ¸»¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¸«¤Ä¤«¤ë
¡¡ÆüËÜ¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Ë°Å¤¤±Æ¤¬Ç¦¤Ó´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤¬Êª²Á¾å¾º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤»öÂÖ¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤È¼«Ì±ÅÞ¤Ï¹ñÌ±¤«¤é¤µ¤é¤Ëºñ¤ê¼è¤ëºö¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉéÃ´¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¼«Ì±ÅÞÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¡¢¤½¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤ÄµÜÂôÍÎ°ì»á¤Î¸ÀÆ°¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î¶ì¶¤Ø¤ÎÌµÍý²ò¤ÈÎä¹ó¤µ¤òÃ¼Åª¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÜÂô»á¤ÈºâÌ³¾Ê¤È¤ÏÃé¼Â¤ËÈ¼Áö¤·¤Æ¡¢¸ºÀÇÏÀ¤òÉõ¤¸¡¢ÁýÀÇ¤ÎÆ»¶Ú¤òÃ¸¡¹¤È¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£±ÊÅÄÄ®¤È²â¤¬´Ø¤ÎÏÀÍý¤¬ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¼ó¤ò¹Ê¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯5·î¡¢µÜÂô»á¤Ï¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê¸ºÀÇ¤Ï¡Ë¹ñ¤ÈÃÏÊý¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¼ÂÌ³Åª¤Ë¤âºâÀ¯Åª¤Ë¤âÂçÊÑ¸·¤·¤¤ÌäÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¡¢ºÐ½Ð¤ÎÌµÂÌ¤òºï¤ì¤ÐÊäÅ¶¤Ç¤¤ëºâ¸»¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¸«¤Ä¤«¤ë¡£À¯ºö¸ú²Ì¤òÂ¬¤ë¤³¤È¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êä½õ¶â¤äºÎ»»À¤Î¤Ê¤¤¸ø¶¦»ö¶È¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¡¢ÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤òºï¸º¤¹¤ì¤Ð¡¢¿ôÃû±ßÃ±°Ì¤Çºâ¸»¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬ÀÐÇËÀ¯¸¢¡¦¼«Ì±¡¦µÜÂô»á¤ÏºÐ½Ð²þ³×¤ò¸ì¤é¤º¡¢ÁýÀÇ¤Ð¤«¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êª²Á¹â¤Ç¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬£²Ç¯°Ê¾å¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê·ÐºÑÂÐºö¤Î°ì¤Ä¤Ï¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤Ç¤¢¤ë¡£µÕ¿ÊÀ¤Î¹â¤¤ÀÇ¤ò°ì»þÅª¤Ë¤Ç¤â°ú¤²¼¤²¤ì¤Ð²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤¬Áý¤¨¡¢Îä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿¾ÃÈñ¤ò»É·ã¤¹¤ë¡£·ÐºÑ¤¬³èÀ²½¤¹¤ì¤ÐË¡¿ÍÀÇ¤ä½êÆÀÀÇ¤ÎÁý¼ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£µÜÂô»á¤ÏÃ»´üÅª¤ÊÀÇ¼ý¸º¤À¤±¤òÌäÂê»ë¤·¡¢À®Ä¹¤Ë¤è¤ëÀÇ¼ýÁý¤Î»ëÅÀ¤ò·çÍî¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÌ±¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤Ç¼é¤ë¤Ù¤ºâÀ¯µ¬Î§¤È¤Ï²¿¤«¡£ºâÌ³¾Ê¤Î´ù¾å¤Î¿ô»ú¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¹ñÁ´ÂÎ¤¬ÉÏº¤²½¤·¤Æ¤¤¤¯¸½¼Â¤ÏÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡£µÜÂô»á¤ÎÈ¯¸À¤Ï¹ñÌ±¤è¤ê¤âºâÌ³¾Ê¤ÎÏÀÍý¤ËÊô»Å¤¹¤ë¡¢Åµ·¿Åª¤Ê´±Î½À¯¼£¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡µÜÂô»á¤Î¹ñÌ±À¸³è·Ú»ë¤ÏÇ¯¼ý¤ÎÊÉÌäÂê¤Ç¤µ¤é¤ËÁ¯ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñー¥ÈÏ«Æ¯¼Ô¤Î½¢Ï«°ÕÍß¤òºï¤®¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ç¡¢µÜÂô»á¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬µá¤á¤¿178Ëü±ß¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²°Æ¤ò¡Ö¥°¥êー¥ó¤Î¶á¤¯¤Ë¤âÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÓÞ¾Ð¤·¤¿¡£¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤¬Äó¼¨¤·¤¿123Ëü±ß¤È¤¤¤¦¾®Éý¤Ê½¤Àµ°Æ¤Ë¸Ç¼¹¤·¡¢È´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤òµñ¤ó¤À¡£
¹ñÌ±¤«¤éÃ¥¤¦¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤»ÑÀª
¡¡ÊÉ¤ÎÅ±ÇÑ¤Ç½÷À¤ä¼ã¼Ô¤ÎÏ«Æ¯»²²Ã¤¬¿Ê¤ßÀ¤ÂÓ½êÆÀ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢¾ÃÈñ¤Ï³ÈÂç¤··ÐºÑÁ´ÂÎ¤¬½á¤¦¡£·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀÇ¼ýÁý¤¬Åö½é¤Î¸º¼ýÊ¬¤òÊä¤Ã¤ÆÍ¾¤ê¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¡£µÜÂô»á¤Î¸À¤¦¡ÖÀÇ¤ÏÍý¶þ¤ÎÀ¤³¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢À¸³è¤äÏ«Æ¯¤Î¸½¼Â¤òÌµ»ë¤·¤¿¿ô»úÍ·¤Ó¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤òÌµ»ë¤·¡¢Í¿ÅÞ´Ö¤Î¹ç°Õ¤¹¤éÈ¿¸Î¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀ¯¼£»ÑÀª¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÈÝÄê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¶ì¤·¤à¹ñÌ±¤ÎÁÊ¤¨¤Ë¤âµÜÂô»á¤Ï¼ª¤òÂß¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÍ×µá¤ËÂÐ¤·¡Ö¹±µ×Åª¤Ë¸ºÀÇ¤¹¤ë¤Ê¤éÂåÂØºâ¸»¤¬É¬Í×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿·ÀÇ¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£¸ºÀÇ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤ËÁýÀÇ¤Ç±þ¤¸¤ëÅÝºø¤·¤¿ÏÀÍý¤Ï¹ñÌ±¤ò¶òÏ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¸ºÀÇ¤Ë¤è¤ë¸º¼ý¤ÏÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î¸ø¶¦»ö¶È¤ä¸ú²ÌÉÔÌÀ¤ÎÊä½õ¶â¤òºï¸º¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬¤ËÏÅ¤¨¤ë¡£
¡¡ºÐ½Ðºï¸º¤È¤¤¤¦ËÜÍè¤ÎÀ¯¼£¤ÎÀÕÇ¤¤òÊü´þ¤·¡¢¹ñÌ±¤«¤éÃ¥¤¦¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤»ÑÀª¤ÏÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤òµ¿¤ï¤»¤ë¡£SNS¤Ç¡Ö¹ñÌ±¤ÎÅ¨¡×¡Ö¥é¥¹¥Ü¥¹¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¹ñÌ±¤ÎÍø±×¤ÈÀµÌÌ¤«¤éÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñÌ±¤È´ë¶È¤Ø¤ÎÁýÀÇ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡ËÉ±ÒÈñÁý³Û¤È¤¤¤¦¹ñ²ÈÅª²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏºÐ½Ðºï¸º¤ò°ìÀÚ¸ì¤é¤º¡¢¹ñÌ±¤È´ë¶È¤Ø¤ÎÁýÀÇ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èó¸úÎ¨¤ÊÊä½õ¶â¤äÅ·²¼¤êË¡¿Í¤ò²¹Â¸¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¿·¤¿¤Êºâ¸»¤ò¹ñÌ±¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¹½Â¤¤òÅöÁ³¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤ÎÉ¬Í×À¤ÏÈÝÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÉéÃ´¤òÁ´¤Æ¹ñÌ±¤Ëµá¤á¤ë¤ä¤êÊý¤ÏÀ¯¼£¤ÎÂÕËý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËË¡¿ÍÀÇ¤Ë¤ÏËÉ±ÒÆÃÊÌË¡¿ÍÀÇ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯4·î¤«¤éË¡¿ÍÀÇ³Û¤Ë4%¤ÎÉÕ²ÃÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¸ÇÄêÅªÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¡£¹ñºÝ¶¥Áè¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë´ë¶È¤ËÄÉ²Ã¤Î½Å²Ù¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤ÏÅê»ñ°ÕÍß¤òºï¤®¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÍÞÀ©¤¹¤ë´í¸±À¤¬¹â¤¤¡£ËÜÍè¤Ê¤é¤ÐÈó¸úÎ¨¤ÊºÐ½Ð¤òÀ°Íý¤·¤Æºâ¸»¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ê¡¢´ë¶È¤Î³èÎÏ¤òºï¤°Êý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤Î¤Ï¸í¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â2026Ç¯4·î¤«¤é²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤ÎÀÇÎ¨¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë2027Ç¯4·î¤«¤é3Ç¯´Ö¤Ç1ËÜÅö¤¿¤ê1.5±ß¤ÎÁýÀÇ¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£ÓÏ¹¥ÉÊ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç°Â°×¤ËÁýÀÇÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃÄêÁØ¤Ø¤ÎÉéÃ´²¡¤·ÉÕ¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñÅª¸øÊ¿À¤ò·ç¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½êÆÀÀÇ¤Ë¤âËÉ±ÒÆÃÊÌ½êÆÀÀÇ¤ÎÆ³Æþ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åö½é¤Ï2027Ç¯1·î¤«¤é¤Î³«»Ï¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢2025Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤Ç¤ÏÀèÁ÷¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹ñÌ±¤ËÇ÷¤êÍè¤ëºÇÂç¤Î¿·ÉéÃ´
¡¡¸«Á÷¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¹ñÌ±ÉéÃ´¤Î²á½Å¤¬ÌÀÇò¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤ÆÀ¯ºöÅª¤ËÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀèÁ÷¤ê¤Ï°ì»þÅª¤Ê»þ´Ö²Ô¤®¤Ë¤¹¤®¤º¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬ºÐ½Ðºï¸º¤òÈò¤±¤ë¸Â¤ê¡¢¾ÍèÉ¬¤º¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤µ¤ì¤ë¡£ÁýÀÇ¤Î¸õÊä¤ò¼¡¡¹¤ËÎóµó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤ÊºÐ½Ð¤òÀ°Íý¤¹¤ë°Õ»×¤òÁ´¤¯¼¨¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ï¹ñÌ±¤ò¶òÏ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÏËÉ±ÒÈñ¤ÎÉ¬Í×À¤ò¸ý¼Â¤ËÁýÀÇ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¹ñÌ±À¸³è¤ËÉéÃ´¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºÐ½Ðºï¸º¤È¤¤¤¦À¯¼£¤ÎºÇ¤â´ðËÜÅª¤ÊÀÕÌ³¤ò²óÈò¤·Â³¤±¤ë¸Â¤ê¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎºâÀ¯¹½Â¤¤Ï²þÁ±¤»¤º¡¢·ÐºÑ³èÎÏ¤Ï°ìÃÊ¤Èºï¤¬¤ì¤ë¡£
¡¡¹ñÌ±¤ËÇ÷¤êÍè¤ëºÇÂç¤Î¿·ÉéÃ´¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿2026Ç¯4·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¤Ç¤¢¤ë¡£¾¯»Ò²½ÂÐºö¤È¤¤¤¦¼ª¾ã¤ê¤ÎÎÉ¤¤Ì¾ÌÜ¤Î²¼¤Ç°åÎÅÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Î²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤ò¤µ¤é¤ËÃ¥¤¦»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¿ä¿Ê¤·¤¿´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤ÏÂàÇ¤²ñ¸«¤Ç¼«¤é¤ÎÀ®²Ì¤È¸Ø¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¸ú²Ì¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤â¼ÂÀÓ¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ºâ¸»¤ò¹ñÌ±¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡Ö´ßÅÄÀÇ¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£¼óÁê·Ð¸³¼Ô¤¬¼«¤é¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¿·ÀÇ¤ò¹ñÌ±¤ËÇØÉé¤ï¤»¤¿»ö¼Â¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¯¼£¤ÎÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î¤Ë»Ä¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
´ßÅÄÀÇ¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤Ï¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë
¡¡»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤¿Í¡¢¹âÎð¼Ô¡¢ÆÈ¿ÈÀ¤ÂÓ¤âÅù¤·¤¯ÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢¼õ±×¤ÈÉéÃ´¤Î´Ø·¸¤òÊø²õ¤µ¤»¤ë¡£¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò»Ù¤¨¤ëÍýÇ°¤ÏÈþ¼Îï¶ç¤Ë²á¤®¤º¡¢¸½¼Â¤Ë¤ÏÊ¬ÃÇ¤ÈÉÔ¸øÊ¿´¶¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡£¹ñÌ±¤ÎÀ¸³èÉÔ°Â¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç½ÐÀ¸Î¨¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ËºÇÍ¥Àè¤Ç¹Ô¤¦¤Ù¤¤ÏºÐ½Ðºï¸º¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î¸ø¶¦»ö¶È¤äÅ·²¼¤êË¡¿Í¤Ø¤ÎÊä½õ¶â¤òÀÚ¤ì¤Ð¡¢»Ù±ç¶âÀ©ÅÙ¤ò¿·Àß¤»¤º¤È¤â¿ôÃû±ßµ¬ÌÏ¤Îºâ¸»¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼«Ì±ÅÞ¤ÏºÐ½Ð¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤º¡¢°Â°×¤Ë¿·ÀÇ¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î¹ñ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËË¡¿ÍÀÇ¡¢¤¿¤Ð¤³ÀÇÁýÀÇ¡¢¾Íè¤Î½êÆÀÀÇÁýÀÇ¤È¤¤¤Ã¤¿ËÉ±Òºâ¸»¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë´ßÅÄÀÇ¤¬½Å¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹°µÇ÷¤µ¤ì¤ë¡£ºÐ½Ð¤ò½Ì¾®¤»¤º¤ËÁýÀÇ¤ò·«¤êÊÖ¤¹À¯¼£¤ÎÂÆÀ¤Ï¡¢·ÐºÑ¤òÄäÂÚ¤µ¤»²È·×¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¹ñÌ±¤«¤éÃ¥¤¦¿·ÀÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÐ½Ðºï¸º¤È¸ºÀÇ¤Ç¤¢¤ë¡£ÌµÂÌ¤ò²¹Â¸¤·¤¿¤Þ¤ÞÉéÃ´¤òÀÑ¤ßÁý¤¹¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ëµðÂç¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ßÅÄÀÇ¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤Ï¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
º£¸å¤âÁýÀÇ¤ò·è¤á¤¿¼óÁê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿ÀÇ¤ò»Ä¤¹¤Ù¤¤À
¡¡º£¸å¤âÁýÀÇ¤ò·è¤á¤¿¼óÁê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿ÀÇ¤ò»Ä¤¹¤Ù¤¤À¡£Îò»Ë¤ËÀÕÇ¤¤ò¹ï¤àÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢·Ú¡¹¤ËÁýÀÇ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëÀ¯¼£²È¤Ï¸º¤ë¤À¤í¤¦¡£¹ñÌ±¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉéÃ´¤Î²¡¤·ÉÕ¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÐ½Ð¤òºï¤ê·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ëÀ¯¼£¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬¤³¤ÎÅ¾´¹¤òµñ¤à¸Â¤ê¡¢¹ñÌ±À¸³è¤Î°Å±À¤ÏÀ²¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î¡Ö¸ºÀÇ¡×¤È¤¤¤¦Ì±°Õ¤ËÈ¿¤·¡¢ºÐ½Ðºï¸º¤òÂÕ¤ê¤Ê¤¬¤éÁýÀÇºö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³ÀÇ¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¡¢¤½¤·¤Æ´ßÅÄÀÇ¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¤Ê¤É¡¢2026Ç¯4·î°Ê¹ß¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÉéÃ´¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¹¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µÜÂôÍÎ°ì»á¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëºâÌ³¾Ê¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÁýÀÇÏ©Àþ¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Ç¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òÂ³¤±¤ë¹ñÌ±À¸³è¤ò¸Ü¤ß¤º¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î»ëÅÀ¤â·çÍî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤ÎºÐ½Ðºï¸º¤Ë¤è¤Ã¤Æºâ¸»¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°Â°×¤ÊÁýÀÇ¤ËÍê¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤òÈèÊÀ¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ³èÎÏ¤òºï¤°¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±¤¬¿¿¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉéÃ´¤Î²¡¤·ÉÕ¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌµÂÌ¤òºï¤ê·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ëÀ¯¼£¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ç¤¹¡£