³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤Ç¡È½Ö»þ¤ÎÈ½ÃÇ¡É¤ÏNG¡¡Âç»´»ö²óÈò¤Ø¡ÄÂÇµåÉÝ¤¤»Ò¤â¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤·Îý½¬¡×
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ4ÅÙ¡Äºä¸ýÃÒÎ´»á¤¬ÅÁ¼ø¤¹¤ë¡Ö³°Ìî¼ê¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥³¥Ä¡×
¡¡³°Ìî¼ê¤ÎÂÇµåÈ½ÃÇ¤Ï¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð¡ÈÂç»´»ö¡É¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£Êáµå¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ¹ÂÇ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¼ºÅÀ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£¶áÅ´¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç·×20Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò4ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤¿ºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡ÖÁá¤¯Æ°¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡¶¯Îõ¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤ä¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤¤ÎÍî²¼°ÌÃÖ¤ò½Ö»þ¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¸åÂà¤Ê¤Î¤«Á°¿Ê¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£1ÊâÌÜ¤ÎÆ°¤¤äÍ½Â¬¤ÏÂç»ö¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ºä¸ý»á¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÂÎ¤òº¸±¦¤Ë¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÇµå¤ò¸«¤Æ¤«¤éÆ°¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸½Ìò»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÂÇµåÂ®ÅÙ¤â¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤À¤¬¡Ö¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¤Û¤É¡¢1ÊâÌÜ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÁá¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£ÂÇµå¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ëÁ°¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤È¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤¤ºÄ¹ÂÇ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¡¢³Î¼Â¤Ë¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë°Â¿´´¶¤ò»ØÆ³¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤¤òÉÝ¤¬¤ëÌîµå½é¿´¼Ô¤ä¾®³ØÀ¸¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢ºä¸ý»á¤¬ÂÇµåÈ½ÃÇ¤òËá¤¯¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¡Ö¥¿¥Ã¥Á¡õ¥´¡¼¡×¤À¡£
¡¡»ØÆ³¼Ô¤Ï¤·¤ã¤¬¤ó¤ÇÎ¾¼ê¤òÃ¡¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ëº¸±¦¤É¤Á¤é¤«¤Î»Ø¤Ç¿Ê¤àÊý¸þ¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¡£Áª¼ê¤Ï»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿Êý¸þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤¤ë¤À¤±¡£Î¾¼ê¤òÃ¡¤¤¤¿»þ¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¡×¤È¤¤¤¦²»¤¬ÂÇµå²»¤Ç¡¢¥ï¥ó¥Æ¥ó¥ÝÃÙ¤ì¤¿»Ø¼¨¤ÏÂÇµåÊý¸þ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë»þ´Ö¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºä¸ý»á¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¸å¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë³°Ìî¤ËÄ©Àï¡£ÆþÃÄÅö½é¤Ï¤³¤ÎÎý½¬¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÇµå¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢À®Ä¹¤È¤È¤â¤ËÆ°¤¤âÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¿ô¤È·Ð¸³¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀÑ¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡£ÇÉ¼ê¤ÊÈþµ»¤Ë±£¤ì¤¿·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤³¤½¤¬¡¢Ä¹¤¯¸½Ìò¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤À¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë