【PhotoGenic ST-180/MRD】（千葉県 DUNE 59歳）

訳あって長年手にすることのなかったかつての愛機たちですが、昨年末に一念発起してメンテナンスを始めました。

フレットを磨き、指板をクリーニングしてオイルでケア。必要な道具はネットでポチり。そんなことをしているうちに、つい余計なものまで目に入ってしまいます。

「そういえば高校のときに赤いストラトキャスターが欲しかったなぁ」と思い出し、オークションでポチり。念願の赤いストラトタイプがコレクションに加わりました。しかも手持ちに無かった3シングルコイル仕様。

初心者向けモデルということで作りはそれなりですが、自分の高校時代の初心者ギターとは段違い。ただ、フレット端の処理が甘く、左手が傷だらけに。そこでヤスリで調整。ついでにトレモロユニットも交換したくなり、またポチり。

「今はピックアップアッセンブリーも簡単に交換できるんだな」と知り、さらにポチり。

どうせならスイッチ類がいろいろ付いているのが好みなので、SSHレイアウトの3ハムバッカー仕様に。それぞれがミニスイッチでシングル化可能。しかも普段は使わないけれど、キルスイッチまで装備。

このギターなら怖いものなしと、約半世紀ぶりのハンダ付けに挑戦し、無事に音出し成功。見た目重視の“還暦スペシャル”が完成しました。最終的には普通のSSSレイアウトのストラトタイプからはかけ離れました。

もう新しいギターを手にすることはないと思っていましたが、結局1本追加です。（本当はメイプル指板のギターが欲しかったんです。なにせ手持ちはローズ指板ばかりなもので…）

◆ ◆ ◆

結局、購入時からはガラリと性格の変わったPhotoGenicですが、その改造の方向性や写真に写っているコレクション、ポジションマークのデコなどを俯瞰で見るに、私、ひらめきました。もちろん一番好きなギタリストはスティーブ・ルカサー。で、高校の時に憧れた赤いギターというのは、シースルーレッドサンバーストのヴァレー・アーツのことでしょ？あの色合いはファイアーバーストというのが正式名称ですが、赤いストラトが欲しくなるのは自然の理。還暦だからというのは正当化のための言い訳っす。ロボットもあるしね。次に好きなギタリストはヴァイ？（BARKS 烏丸哲也）

