隔離中の親子猫ちゃんが気になって仕方のない先住犬の声に、子猫たちが…子猫たちとママのリアクションの違いにほっこりすると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で87万再生を突破し、「勇敢な猫に育ちそうですね」「みんな可愛いですね♡癒されます」といった声があがりました。

【動画：一生懸命吠えていた犬に……】

健やかに成長中の子猫姉弟♡

Instagramアカウント「@umi_no_yume」に投稿されたのは、先住わんちゃんである元野犬の「うみ」ちゃんに吠えられ、一生懸命怒っている子猫たちと、対照的なリアクションを見せるお母さん猫の姿をとらえたリールです。

サバ白の「サン」ちゃんは、妊娠中に保護され、緊急帝王切開の末、2匹の赤ちゃんを産んでお母さんとなったそう。その後、時々子猫がお家の中で失踪するという事件が起きつつも、子猫姉弟はお母さんのサンちゃんのもと、すくすくと成長しているといいます。

子猫たちの威嚇！

普段は1階で暮らしているため、2階にいる先住のうみちゃんたちとは会わないというサンちゃん一家。動画が撮影された日は、サンちゃん親子の姿を柵越しに見かけたうみちゃんが、猫ちゃんたちと遊びたかったのか、サンちゃん親子に向かって一生懸命話しかけるように吠えていたそうです。

すると、子猫姉弟は尻尾をピンと立てて、果敢に威嚇し始めたのだとか。まるでブラシのように膨らんだ尻尾が可愛らしくて、胸がキュンとときめいてしまいます。

一方お母さんは……？

一方、お母さんのサンちゃんはというと、体勢を低くして申し訳程度に威嚇をしながら、さりげなく息子の後ろに隠れていたのだとか。実はサンちゃん、以前うみちゃんと玄関で遭遇したときは、尻尾を振って近づいてくるうみちゃんに向かって、迫力のある威嚇をしたことが。

子どもたちが立派に成長したことで安心したのか、勇敢な子どもたちに守られる姿は、見ているだけで心がほっこりします。

この果敢に威嚇する子猫たちと、そんな子猫に守られるサンちゃんの姿に、このリールは1.8万いいねを獲得。視聴者からは「なんてキュートなシャーなのでしょう…頑張ってる姿が尊い♡」「ママさん実にさり気なく子に隠れる様が可愛い」「子猫に隠れる母でめちゃくちゃ笑ってしまったw」「子ニャンコのしっぽがウチにある歯間ブラシと一緒だわw」「小さな騎士達、とっても愛しいです♡」といった爆笑と絶賛のコメントが多数寄せられました。

Instagramアカウント「@umi_no_yume」では、サンちゃん一家の日常の様子の他に、自宅でトリミングサロンを営むかたわらで、犬の保護活動にも取り組んでいる保護主さんの尊い活動の様子も知ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「@umi_no_yume」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。