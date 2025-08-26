シーハンが7回無失点10K、パヘスが2HRの活躍も…

【MLB】ドジャース 7ー0 レッズ（日本時間26日・ロサンゼルス）

ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地でのレッズ戦に7-0で快勝した。この日、同率で首位に並んでいたパドレスが敗れたことで、地区優勝マジックは「29」になった。試合後、MLB公式X（旧ツイッター）がドジャースの勝利を伝えると、いつもと異なる添えた“1枚”が話題を呼んでいる。

ドジャースは先発のエメット・シーハン投手が7回無失点、自己最多を更新する10奪三振の好投を披露した。また、打ってもアンディ・パヘス外野手が2打席連発を含む4打点と爆発。大谷翔平投手は3打数無安打1四球と快音なかったが、打線全体が好調だった。

MLB公式は試合直後、「ドジャースの勝利！」としてXを更新。本来であれば、活躍した選手がメインに起用されるが、この日の投稿では、世界的に人気を誇る韓国のグループ「BTS」のVさんの始球式シーンが採用された。

「テテ」との愛称で親しまれるVさんは、背番号「7」のドジャースユニホームに淡い色のジーパンを着てフィールドに登場。大谷らと交流を図り、始球式ではサウスポーからの見事なノーバウンド投球を披露していた。世界的スターとあって試合前からメディアが殺到し、場内にもVさんのファンが多数詰めかけた。

MLBの“粋な演出”に世界中のファンが即座に反応。「何て素敵な夜なの」「おめでとう」「センスよすぎMLB」「美しい」「勝利をもたらした」「まじか」といった声や、メンバー7人のBTS、背番号7、試合が7-0ということで「ラッキーナンバー7」「7番テヒョンが始球式して7対0で勝つのはスーパースター過ぎるってば」「ドジャースのラッキーアイテムね！」「また7よ」と“奇跡の一致”に驚く反応も寄せられた。この投稿は1時間弱で「いいね」は3万件を超えている。（Full-Count編集部）