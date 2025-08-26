ラグビー・リーグワン１部で、４季ぶりの王座奪還に挑む埼玉（旧パナソニック）は２６日、熊谷市内のグラウンドで練習を行った。チームは２０２５―２６シーズンに向け、２５日から本格始動。一昨季限りで現役引退し、今季ＦＷコーチに就任した元日本代表フッカーの堀江翔太氏は、「金沢さんのやりたいラグビーをどう良くするかが僕の役目」と今季ともに新たに就任した金沢篤ヘッドコーチと一丸となって戦うと誓った。

引退後はアンバサダーとして、週に１、２回練習に参加。昨季終了後にコーチ就任の打診を受け「みんなが喜ぶんやったら」と、決断した。この日は現役時代と変わらないドレッドヘアをなびかせて、選手と積極的にコミュニケーション。練習中からＳＨの萩原周に助言を送り、個別にキック練習に付き合うなど、約２時間汗を流した。

就任の経緯について、堀江氏は「本当は２年くらいの契約だったけど、昨シーズンの終わる頃に（チームから）コーチにならないかと話がきた」と説明。当初は、首の大けがからの復活を支えた佐藤義人トレーナーのトレーニング法を伝える活動を志していただけに「個人的な予定とか、ボディーメークの仕事が所々仕事入っていた」。熟考し、周囲に相談する中で「結構みんな『やった方がいい』『戻ってきてほしい』と口をそろえて言われて」。最後はチームへの思いからコーチ就任を受諾した。

佐藤氏からの教えを、スクラムで伝えていく。「僕なりに、佐藤さんと出会った後のスクラムは安定して、ケガも少なかった」と堀江氏。「どういう風に体を使ったら、上手に前に力が伝わるのか。まずは、個人の１番から８番までの動きをやっている」という。自身も「そんな教え方をされたことがない」という完全オリジナル。「最後の決勝で、最高のスクラムをやる」と腕をまくった。

４季ぶりの優勝を目指す来季開幕節は、２連覇中のＢＬ東京戦（１２月１４日、味スタ）。堀江氏は「チームとしては、もちろん優勝」と掲げる。「リーグワンの１試合目に、今よりも１０倍、２０倍いいスクラムを組まなあかん。そのために、一日一日何をしていくか」。王座奪還へ、最強のＦＷパックを作り上げる。