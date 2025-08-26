野次→本塁打→ハイタッチの対応が話題に

伝説の“神対応”の洗礼を受け、メディアに出演する事態となった。ドジャースの大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、敵地でのパドレス戦で45号を打った後、野次を飛ばした観客とハイタッチするという行動が話題を集めた。この男性がポッドキャスト番組に出演し、当時を振り返った。

宿敵パドレスとの今季最終戦の最終回、大谷は打席に入る直前に、ネクストバッターズサークル付近で野次を飛ばす男性と何やら言葉を交わした。右中間に飛び込む45号を放ってダイヤモンドを1周した後、大谷はベンチに戻る直前に男性に対して右手を差し出し、ハイタッチ。さらに肩をポンと叩くと、ベンチのドジャースの選手らも爆笑していた。

この大谷の対応が話題となり、男性はポッドキャスト番組「ドジャース・ダグアウト」に出演することに。男性は試合後のことを「正直言うと、電話がヤバいことになっているよ。変な感じだね。私はマーケティングの仕事をしていて、バズったものを多く取り扱っているよ。逆の立場になるとは夢にも思わなかったね。試合で楽しんでいたよ」と振り返り、苦笑いを浮かべた。

サンディエゴ出身という男性は「ご留意事項として、私は全然野球ファンではない。友人と楽しい経験を共有するのが好きなんだ」と明かした。続けて「選手たちについては誰も知らないんだけど、私の後ろに座っていた義理の兄弟がドジャースの大ファンでね。彼は『おい、彼はマイケル・ジョーダン（のような存在）だぞ』という感じだったね。私としては、名前は聞いたことはあるのだけれど、（野球ファンではないので）よく知らないじゃないですか。球場に着くと、私たちは『楽しもうぜ』という感じだったね」と説明。大谷の予想外の対応に圧倒された様子を振り返った。（Full-Count編集部）