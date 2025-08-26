お出かけ先で、新しい洗浄体験！ “手のひらサイズ”のモバイル高圧洗浄機「ハンディエア」
ケルヒャー ジャパン株式会社は、応援購入サービス「Makuake」にて好評を博した、手のひらサイズのモバイル高圧洗浄機「OC Handy Compact (通称：ハンディエア）」を、2025年9月15日（月）より全国の家電量販店、ホームセンター、ケルヒャー直営店、オンラインショップにて順次販売を開始する。
本製品は、ケルヒャーブランドをより幅広い層に届けることを目的に開発された。従来の高圧洗浄機は自宅での据え置き使用が中心で、効率的なライフスタイルを好む都市生活者の「もっと手軽に清掃したい」というニーズには、必ずしも応えきれていなかった。こうした声に応えるかたちで誕生したのが「ハンディエア」です。電源・水源不要の手軽さに加え、手のひらサイズの携行性・収納性を兼ね備え、場所や時間に縛られずに「キレイ」を追求できる新しい洗浄体験を提供する。
■高圧洗浄機をもっと身近に、もっと自由に：広がる活用シーン
超小型で折りたたみ可能なデザインと電源・水源不要の製品設計により、アウトドアやレジャーといった「お出かけ先で高圧洗浄機を使う」という、従来の高圧洗浄機ではイメージしにくい、多様なシーンでの使用が可能となった。
趣味のアイテムも帰宅前にサッと洗浄
園芸・農作業用品の後始末に
気軽に泡洗可能
■「ハンディエア」が提供する新しい体験：「帰るまえに、10秒ケルヒャー。」
〇いつでも、どこでも思い立ったらすぐ洗浄
ポケットにも収まる手のひらサイズと、水道も電源も不要な設計により、「思ったらすぐ使える」手軽さを実現。外出先での急な洗浄ニーズも自宅でのハッとした汚れも、ハンディエアがあれば瞬時に対応可能です。キレイが持ち運べる、新体験をお届けする。
〇汚れることを恐れないーアクティブな毎日への解放
スポーツやキャンプ、釣り、自転車など、あらゆるアウトドアシーンの嫌な汚れも、「帰るまえに、10秒ケルヒャー。」ハンディエアをサッと取り出し洗浄すれば、あっという間にリセット。汚れを気にすることなく、思い切りアクティビティに没頭できる自由を提供します。汚れはもはや「厄介なもの」ではなく、「楽しさの証」へと変わるだろう。
ケルヒャーは、これまで提供してきた高圧洗浄の概念を打ち破り、消費者の皆様に「高圧洗浄×手がる×モバイル」という、新しい清掃体験を提供する。
■製品特長
・手のひらサイズで、いつでもどこでも持ち運べる
折りたたみ時には手のひらサイズになるケルヒャー高圧洗浄機史上、最小のコンパクト設計。本体重量もわずか780gと超軽量で、リュックのポケットなどに収納でき、あらゆる場所に持ち運ぶことができる。
・小さくてもケルヒャー品質 驚きの洗浄パワー
コンパクトでありながら、最大許容圧力1.5MPaのパワフルな洗浄力。一般的な水道と比較して約7.5倍の圧力*1。頑固な泥や砂汚れも高圧洗浄で簡単に洗い落とすことができ、小さくても確かなケルヒャー品質を実現している。衣類に入り込んだ泥汚れもこすらずに高圧の水流で洗い落とすことができるため、洗濯前の予洗いにも活躍する。
*1 直結式一般住宅の配水管水圧最大0.2MPaを基準
・電源・水源不要！どこでもすぐに使える
バッテリー充電式なので、電源を気にする必要がない。水源はペットボトルやバケツからの自吸が可能*2。使いたい時にすぐ使える手軽さを追求した。
*2 水道ホース利用不可。付属の自吸用ホースまたはペットボトルのみ利用可能
・ケルヒャーだから、嬉しい機能や豊富なアタッチメント
モード切り替えで様々な水流を生み出だす4in1ノズルを搭載。洗浄から散水まで１つのノズルで対応する。
泡洗浄ができる洗浄剤ノズルも標準装備。高圧洗浄機のトップメーカーである*3ケルヒャーならではの豊富な機能と利便性を提供する。
*3 「今世界で最も売れている高圧洗浄機ブランド」として、2024年ギネス世界記録TMタイトルを獲得
・アクティブなライフスタイルに溶け込むスタイリッシュなデザイン
ケルヒャーらしいイエローとブラックを基調とした、洗練されたデザイン。折りたたみできるガン型の外観は、アウトドアギアの一部として、ファッションやアウトドアグッズと調和しながらどこへでもスマートに携帯できるデザイン性を追求した。
*4 シャワー・エコモード時
■手のひらサイズのモバイル高圧洗浄機「OC Handy Compact (通称：ハンディエア）」
